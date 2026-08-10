Calciomercato Bologna, corsa per Dallinga: Colonia in vantaggio

Thijs Dallinga è sempre più lontano dal Bologna, l’olandese saluterà presto i rossoblù in questa sessione di calciomercato. La direzione del giocatore ex Tolosa sembra ormai certo sarà l’estero piuttosto che una nuova avventura in Serie A. Thijs, infatti, è richiesto dalla Germania e dalla Bundesliga.

Il centravanti rossoblù ha definito le preferenze per il suo futuro. Nonostante l’interesse di cui si era parlato nelle ore scorse da parte del Werder Brema (soluzione che non scalda il giocatore), l’attaccante arrivato sotto le Due Torri due stagioni fa preferirebbe un’altra destinazione tedesca.

Priorità Colonia

Il calciatore e il club rossoblù hanno messo in cima alle sue preferenze il Colonia. Il club della Renania Settentrionale-Vestfalia infatti ha superato tutti nella corsa al centravanti ed è già molto avanti nelle discussioni con il Bologna che non farà troppe resistenze all’addio di Thijs Dallinga in questa sessione di calciomercato dopo due annate dove il giocatore ha fatto davvero troppo poco.

Il sondaggio del Genoa e l’interessamento concreto del Werder, dunque, non hanno fatto breccia. E ora la cessione dell’olandese dovrebbe viaggiare spedita. D’altronde, fin dall’inverno, la cessione del numero 24 era una delle decisioni quasi scontate. A gennaio si optò per trattenere Dallinga e lasciar andare Immobile. Ora la decisione è improrogabile.

Il giro degli attaccanti

La cessione di Dallinga dal Bologna al Colonia dovrebbe dare ai rossoblù quello spazio a bilancio per chiudere l’arrivo di Roberto Piccoli dalla Fiorentina, a sua volta in uscita dopo un’annata deludente. Una doppia operazione che sblocca il domino degli attaccanti.

La Fiorentina, a sua volta, acquisterà Pellegrino dal Parma. Mentre, i Ducali sono pronti a chiudere per Romero del Tigre, dopo aver già prelevato El Bilal Touré dall’Atalanta.

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