Italiano e Bologna: i Rossoblù non aspetteranno troppo per il futuro

Una vittoria, quella contro il Napoli, che non cambia però il focus degli argomenti in quel di Casteldebole. E la maggior parte degli argomenti riguarda il futuro dei Rossoblù, con vista calciomercato per il Bologna. Tutto legato, anche, alla figura dell’allenatore. L’argomento è caldo e Vincenzo Italiano rimanda il discorso davanti ai microfoni: il Bologna, dal canto suo, non vuole aspettare più di tanto, anche per evitare un nuovo caso Thiago Motta.

Il calciomercato del Bologna passa in primis dall’allenatore

Una regola che vale in qualsiasi squadra. E il Bologna non può progettare il suo calciomercato, a oggi, proprio per l’impasse allenatore. O, perlomeno, da parte dello stesso, non del club. Si, perché il Bologna si terrebbe ben volentieri Vincenzo Italiano per quello che sarebbe il suo ultimo anno di contratto, come ribadito a più riprese e sottolineato anche oggi da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport – Stadio. Chi temporeggia, anche a domanda posta, è proprio lo stesso mister. Tutto rimandato alla fine del campionato, per tirare bilanci e vedere quali sono le opportunità di continuare insieme.

Ecco, il sentore è che sia davvero, ma proprio al massimo, quello il limite per i Rossoblù sulla questione allenatore. Anche perché poi il calciomercato non starà ad aspettare il Bologna. La dirigenza felsinea non vuole protrarre l’argomento ancora per settimane: o si continua con Italiano, oppure si avanza con le alternative, per programmare la prossima stagione in tempo. Che sia con Italiano o meno.

Evitare il caso Thiago

Non come allenatore – e ci mancherebbe, per quanto se ne voglia, visti i risultati. Ma come momento e ambiente. Già, perché nell’euforia di due stagioni fa, per il raggiungimento della qualificazione Champions, l’argomento principale per settimane e mesi prima fu proprio il futuro dell’allenatore del Bologna, poi passato alla Juventus a fine maggio. Proprio quando, poco dopo, arrivò Vincenzo Italiano.

Lo stesso Italiano smentisce la creazione di un caso simile, dicendo sostanzialmente che sono persone e situazioni diverse. La cosa che li accomuna a oggi è una simil-continuità, anche per la rosa, che aveva cercato il Bologna in lui. Quella che, visti i nomi usciti nelle scorse settimane, sembra cercare anche nei papabili sostituti. Insomma, la linea è tracciata per il Bologna, così come il tempo d’attesa.

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