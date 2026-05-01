Calciomercato Bologna, Italiano e gli incroci con Motta e Palladino

Chissà che sarà di noi? Lo scopriremo solo arrivando al calciomercato estivo. Chi è questo noi? Tre nomi: Italiano, Palladino, Motta. Il primo confermato dalla società deve decidere il suo futuro. Il secondo a rischio vista la crisi della Dea. Il terzo in vacanza stipendiato dalla Juventus. Cosa li lega? L’effetto domino che si potrebbe scatenare a fine campionato se almeno uno dei tre dovesse lasciare il posto occupato ora e che coinvolgerebbe le panchine di Bologna e Atalanta.

Bologna e Atalanta: finale di campionato con un settimo posto conteso

Il Bologna attualmente nona in classifica ha un obiettivo in queste ultime quattro di campionato: contendere il settimo posto a un’Atalanta apparsa in difficoltà nelle ultime uscite ma che rimane a +6 dall’ottava. La Dea ha collezionato 6 sconfitte nelle ultime 12, l’ultima contro il Cagliari prossimo avversario del Bologna. Mentre i felsinei sfideranno i sardi, la squadra di Palladino in questa giornata sarà impegnata con il Genoa.

Il Bologna sfiderà poi il Napoli, impresa ardua anche per l’Atalanta nella successiva di campionato: trasferta a San Siro contro il Milan. Poi le due formazioni, i Rossoblù e i Nerazzurri, si confronteranno faccia a faccia il weekend del 17 maggio. Una sfida che potrebbe valere tanto sia per la classifica (il settimo posto porta in Conference in caso di vittoria dell’Inter della Coppa Italia), ma anche per il futuro dei due allenatori.

Italiano, Palladino, Motta: corsi e ricorsi di calciomercato

Due estati fa erano sempre loro tre: Italiano, Palladino, Motta. I primi due a contendersi la panchina del Bologna lasciata dal terzo. Oggi, di nuovo loro tre, coinvolte le panchine di Bologna e Atalanta. Italiano è in scadenza con i Rossoblù nel 2027, la società ha espresso la volontà di continuare con lui, ma il tecnico non ha preso una decisione definitiva. Palladino, anche lui con un altro anno di contratto con la Dea, ha tutta la fiducia dei vertici nerazzurri ma i risultati non positivi della squadra nell’ultimo periodo potrebbero cambiare le cose.

Si profilano all’orrizzonte quindi vari incroci e possibilità. Uno scambio di panchine di Bologna e Atalanta tra Palladino e Italiano? Ma entra in gioco, nello specifico nel domino, anche Thiago Motta. L’allenatore italobrasiliano fino a giugno 2027 percepirà lo stipendio dalla Juventus, ma il suo nome è già accostato alla Dea. L’altra possibilità sarebbe allora Motta all’Atalanta e se Italiano dovesse decidere di lasciare Bologna, chissà quindi che non arrivi sotto le due torri Palladino.

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