Calciomercato Bologna, a Italiano manca solo il bomber: il salto di qualità passa dai gol

Nel calcio moderno si dice spesso che il gioco venga prima di tutto. Eppure, alla fine, sono sempre i gol a determinare il destino di una squadra. Ed è proprio da questa riflessione che nasce una domanda sempre più frequente attorno al mondo rossoblù: cosa potrebbe fare il Bologna di Vincenzo Italiano con un bomber da 20 gol a stagione?

Il tema non è casuale. Negli ultimi anni, infatti, il Bologna ha costruito identità, qualità di gioco e continuità di risultati, ma raramente ha avuto a disposizione un vero centravanti capace di garantire numeri pesanti. L’unica eccezione è stata Ciro Immobile, l’ultimo attaccante puro capace di superare stabilmente quota venti reti nella sua carriera.

L’esperienza della punta campana, però, è stata breve. Dopo l’arrivo accolto con entusiasmo, Immobile è rimasto soltanto fino a dicembre prima del trasferimento in Francia. Una scelta che non ha portato i risultati sperati: ambientamento difficile, pochi gol e un’avventura lontana dalle aspettative. Ma proprio quella parentesi ha lasciato una certezza chiara nell’ambiente bolognese.

Italiano ha costruito tanto, ma manca il finalizzatore

Il lavoro di Vincenzo Italiano è sotto gli occhi di tutti. Il Bologna ha acquisito personalità, intensità e una precisa identità offensiva. La squadra crea occasioni, attacca con molti uomini e riesce spesso a dominare il gioco. Tuttavia, nelle partite decisive, è emerso un limite evidente: la mancanza di un attaccante capace di trasformare il volume di gioco in una valanga di reti.

Negli ultimi anni i rossoblù hanno alternato diversi profili offensivi. Alcuni hanno garantito qualità tecnica come Marko Arnautovic, altri lavoro per la squadra, l’emblema è Joshua Zirkzee, altri ancora buoni momenti realizzativi, come Santiago Castro. Ma nessuno ha avuto la continuità di un vero bomber.

Un bomber cambia il destino di una squadra

La vera domanda che aleggia oggi su Casteldebole è semplice: dove potrebbe arrivare il Bologna con un attaccante da 20 gol?

Con il gioco offensivo di Italiano, un finalizzatore di alto livello potrebbe trasformare una squadra già competitiva in una realtà stabile ai vertici del campionato. Il Bologna produce occasioni, costruisce trame veloci e porta molti uomini in area. Aggiungere un centravanti cinico significherebbe aumentare in modo esponenziale il potenziale offensivo.

Non si tratta soltanto di numeri. Un bomber cambia l’atteggiamento degli avversari, dà sicurezza alla squadra e spesso decide le gare bloccate. È quel dettaglio che separa una buona stagione da una stagione storica.

Il mercato dirà quali sono le vere ambizioni

Il futuro del Calciomercato del Bologna passerà inevitabilmente anche dalla scelta dell’attaccante. La società dovrà capire se puntare su giovani in crescita oppure investire su un profilo già pronto a garantire gol immediati.

Perché il dubbio resta nella mente: se Italiano è riuscito a portare il Bologna così in alto senza un bomber da 20 reti, cosa potrebbe accadere con un centravanti davvero decisivo?

Forse è proprio questa la prossima sfida rossoblù. E forse, per diventare grandi definitivamente, manca soltanto un goleador vero.

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