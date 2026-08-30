Calciomercato Bologna, prestito in vista per Enem: direzione Inghilterra

Jay Enem dovrebbe a brevissimo diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, ma il suo futuro prossimo sarà altrove. L’attaccante, in arrivo dalla Stella Rossa Belgrado, dovrebbe salutare immediatamente per andare in prestito e alzare io proprio livello di gioco e tornare pronto tra un anno.

Il club rossoblù avrebbe infatti optato per prelevarlo senza attendere ulteriori indugi, ma vuole dargli continuità di utilizzo e soprattutto farlo giocare in un torneo più competitivo di quello serbo. Ecco perché l’idea sarebbe quello di spedirlo in prestito e gli interessi per Jay non mancano. In testa a tutti ci sarebbe una formazione inglese.

Enem in Championship?

In vista per Enem ci sarebbe il doppio trasferimento. Il centravanti dovrebbe presto trasferirsi in Championship, la Serie B inglese, al Norwich City. I gialloverdi sono la squadra al momento più interessata e più avanti nelle discussioni con il Bologna per il prestito dell’attaccante olandese.

Attenzione però alle prossime ore o anche giorni di mercato che potrebbero spingere il giocatore altrove. Se è vero che i top tornei d’Europa hanno date di stop alle trattative, in altre nazioni la situazione non è la stessa. Difficile comunque che Enem saluti per tornare in un Paese, dal punto di vista calcistico, di basso livello.

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