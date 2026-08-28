Bologna, riecco Theate: chi c’era in campo nella sua ultima gara rossoblù

Correva il 15 maggior 2022, penultima giornata del campionato 2021/22, il Bologna con in campo per l’ultima volta da titolare Arthur Theate ospitava il Sassuolo allo Stadio Dall’Ara. Finì 1-3 per i neroverdi con doppietta di Scamacca, gol di Berardi e rigore di Orsolini per i rossoblù.

Un lontano ricordo di un club rossoblù che ha vissuto un’era molto diversa in queste ultime tre stagioni. Nell’ultimo triennio, i felsinei hanno vissuto una evoluzione che ha portato la squadra a giocare la Champions League e l’Europa League. E, ovviamente, a cambiare tutta la conformazione della rosa e dell’undici iniziale della squadra bolognese.

La formazione del Bologna

Il Bologna, allenato in panchina da un irriducibile seppur provato Sinisa Mihajlovic alla prima dopo l’uscita dall’ospedale, si schierava con l’allora classico 3-5-2: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Soriano (capitano), Hickey; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Binks, Dijks, Mbaye, Kasius, Svanberg, Dominguez, Viola, Sansone, Barrow, Vignato.

Oggi come allora con la maglia rossoblù giocano ancora con la maglia rossoblù tre dei giocatori a disposizione dell’allora tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic: Skorupski, De Silvestri e Orsolini, a cui tra poco si ri-aggiungerà anche Theate.

Che fine hanno fatto gli altri?

Tra gli altri sono parecchi i giocatori di cui si sono perse le tracce, mentre alcuni hanno trovato fortuna altrove.

In campo con Theate nell’undici iniziale del Bologna, oltre Orsolini, De Silvestri e Skorupski:

Adama Soumaoro , oggi 34enne, si è sostanzialmente ritirato. Dopo il grave infortunio al tendine rotuleo nel 2023, non ha più firmato per un altro club dopo la scadenza col Bologna.

, oggi 34enne, si è sostanzialmente ritirato. Dopo il grave infortunio al tendine rotuleo nel 2023, non ha più firmato per un altro club dopo la scadenza col Bologna. Gary Medel , 39 anni, ha lasciato il Bologna nel 2023. Dopo Besiktas e Vasco da Gama è tornato al Boca Juniors, prima di rientrare in patria all’Universidad Católica.

, 39 anni, ha lasciato il Bologna nel 2023. Dopo Besiktas e Vasco da Gama è tornato al Boca Juniors, prima di rientrare in patria all’Universidad Católica. Michel Aebischer ha salutato il Bologna nell’estate 2025 per il Pisa. Dopo la retrocessione dei toscani, è stato ceduto all’Union Berlino.

ha salutato il Bologna nell’estate 2025 per il Pisa. Dopo la retrocessione dei toscani, è stato ceduto all’Union Berlino. Jerdy Schouten è oggi capitano del PSV Eindhoven, dove gioca dal 2023 dopo il trasferimento dal Bologna per circa 15 milioni. È attualmente fermo per un grave infortunio al ginocchio.

è oggi capitano del PSV Eindhoven, dove gioca dal 2023 dopo il trasferimento dal Bologna per circa 15 milioni. È attualmente fermo per un grave infortunio al ginocchio. Roberto Soriano , 35 anni, è svincolato dopo una stagione alla Salernitana, retrocessa in Serie C. In precedenza aveva già trascorso un anno senza squadra dopo l’addio al Bologna.

, 35 anni, è svincolato dopo una stagione alla Salernitana, retrocessa in Serie C. In precedenza aveva già trascorso un anno senza squadra dopo l’addio al Bologna. Aaron Hickey ha lasciato il Bologna nel 2022 per circa 15 milioni, direzione Brentford, dove gioca tuttora. Lo scozzese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

ha lasciato il Bologna nel 2022 per circa 15 milioni, direzione Brentford, dove gioca tuttora. Lo scozzese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Marko Arnautovic, 37 anni, ha salutato il Bologna nel 2023 per l’Inter. Dopo la scadenza del contratto con i nerazzurri ha mantenuto la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic, firmando con la Stella Rossa.

In panchina:

Francesco Bardi , oggi 34enne, ha salutato il Bologna a parametro zero nel 2023. Dopo l’esperienza rossoblù ha giocato con Reggiana, Palermo e Mantova, dove milita tuttora.

, oggi 34enne, ha salutato il Bologna a parametro zero nel 2023. Dopo l’esperienza rossoblù ha giocato con Reggiana, Palermo e Mantova, dove milita tuttora. Kevin Bonifazi , oggi svincolato, ha chiuso ufficialmente il rapporto con il Bologna il 30 giugno 2026, dopo un’ultima stagione da fuori rosa.

, oggi svincolato, ha chiuso ufficialmente il rapporto con il Bologna il 30 giugno 2026, dopo un’ultima stagione da fuori rosa. Luis Binks , 24enne, nel 2023 è passato in prestito al Coventry City, venendo poi riscattato per poco meno di 4 milioni. Dal 2025 gioca al Brøndby, di cui è anche capitano.

, 24enne, nel 2023 è passato in prestito al Coventry City, venendo poi riscattato per poco meno di 4 milioni. Dal 2025 gioca al Brøndby, di cui è anche capitano. Mitchell Dijks , oggi 33enne e svincolato, dopo Bologna ha giocato con Vitesse e Fortuna Sittard. Nell’ultima stagione ha militato in Vietnam al Nam Dinh FC.

, oggi 33enne e svincolato, dopo Bologna ha giocato con Vitesse e Fortuna Sittard. Nell’ultima stagione ha militato in Vietnam al Nam Dinh FC. Ibrahima Mbaye , classe 1994, dopo l’addio al Bologna ha avuto brevi esperienze con Cluj e Altamura, intervallate da due anni senza squadra. Oggi è nuovamente svincolato.

, classe 1994, dopo l’addio al Bologna ha avuto brevi esperienze con Cluj e Altamura, intervallate da due anni senza squadra. Oggi è nuovamente svincolato. Denso Kasius , 23enne esterno olandese, dopo sei mesi in Austria nel 2023 è stato ceduto a titolo gratuito all’AZ Alkmaar, dove gioca tuttora.

, 23enne esterno olandese, dopo sei mesi in Austria nel 2023 è stato ceduto a titolo gratuito all’AZ Alkmaar, dove gioca tuttora. Mattias Svanberg , classe 1999, ha lasciato il Bologna nel 2022 per circa 9,5 milioni di euro, trasferendosi al Wolfsburg. Dopo alterne fortune, ha vissuto la recente retrocessione in Zweite Bundesliga.

, classe 1999, ha lasciato il Bologna nel 2022 per circa 9,5 milioni di euro, trasferendosi al Wolfsburg. Dopo alterne fortune, ha vissuto la recente retrocessione in Zweite Bundesliga. Nicolas Dominguez , ceduto un anno dopo al Nottingham Forest nell’operazione che portò Freuler al Bologna, è oggi un punto fermo del club inglese.

, ceduto un anno dopo al Nottingham Forest nell’operazione che portò Freuler al Bologna, è oggi un punto fermo del club inglese. Nicolas Viola , dopo il Bologna è passato al Cagliari, conquistando una promozione in Serie A e due salvezze. Dalla scorsa stagione veste la maglia del Ravenna in Serie C.

, dopo il Bologna è passato al Cagliari, conquistando una promozione in Serie A e due salvezze. Dalla scorsa stagione veste la maglia del Ravenna in Serie C. Nicola Sansone , dopo l’addio al Bologna si è trasferito al Lecce, dove ha giocato per due stagioni. Un anno fa ha deciso di ritirarsi.

, dopo l’addio al Bologna si è trasferito al Lecce, dove ha giocato per due stagioni. Un anno fa ha deciso di ritirarsi. Musa Barrow , ha lasciato Bologna nel 2023 per l’Al-Taawoun, trasferendosi poi all’Al Khaleej. Entrambi i club militano nel campionato saudita.

, ha lasciato Bologna nel 2023 per l’Al-Taawoun, trasferendosi poi all’Al Khaleej. Entrambi i club militano nel campionato saudita. Emanuel Vignato, mai riuscito a imporsi in rossoblù, dopo il prestito all’Empoli è stato ceduto al Pisa. Da allora ha giocato in prestito con Salernitana, AE Larissa e Akritas Chlorakas.

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