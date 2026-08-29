Calciomercato Bologna, ecco Jay Enem: dai gol in Serbia alla somiglianza con Zirkzee

Due in un giorno. Il Bologna ha chiuso nella giornata di ieri, venerdì 28 agosto, due colpi: Jay Enem e Arthur Theate. Il primo è già arrivato in Italia e questa mattina si è recato all’Isokinetic per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club, a seguire la firma sul contratto. Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, operazione a titolo definitivo per 4,5 milioni più 1,5 di bonus e 15% di percentuale sulla rivendita.

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, rispettivamente responsabile dell’area tecnica e direttore sportivo rossoblù, a sorpresa regalano un nuovo attaccante a Domenico Tedesco appena prima della seconda giornata con l’Atalanta. Ma il suo futuro è ancora incerto.

Calciomercato Bologna, chi è il nuovo attaccante Jay Enem

Jay Enem è nato ad Amsterdam, ma ha origini nigeriane (per questo possiede il doppio passaporto). Alto 195cm, ma nonostante altezza ha raggiunto picchi di velocità stimati tra i 35 e i 36 km/h, rendendolo un attaccante moderno. Anche per le sue caratteristiche fisiche, in molti lo hanno paragonato a un’altra vecchia conoscenze olandese del Bologna: Joshua Zirkzee.

E adesso?

Il classe 2003 rappresenta un’investimento per il futuro del Bologna. Probabile una sua cessione in prestito in questi ultimi giorni di calciomercato (lo vogliono diverse squadre in Championship).

Per Jay si tratta di un ritorno in Italia. In passato ha fatto parte del settore giovanile del Venezia (esordendo anche in Serie B) e ha vissuto una parentesi alla Vis Pesaro in Serie C nel 2023. Successivamente ha iniziato a girare l’Europa, dal Cipro alla Serbia. Nell’ultimo campionato serbo, tra OFK Belgrado e Stella Rossa ha segnato ben 15 reti in 28 presenze e 1541′. Numeri promettenti che fanno sognare il popolo rossoblù.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook