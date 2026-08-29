Calciomercato Bologna, ritorno al futuro: Theate sarà di nuovo rossoblù

Nel momento in cui il calciomercato del Bologna continua a tenere banco soprattutto sul futuro di Jonathan Rowe, Giovanni Sartori ha piazzato un colpo importante per la difesa. Arthur Theate è ormai quasi definitivamente nuovamente un giocatore rossoblù: il club ha raggiunto l’intesa con l’Eintracht Francoforte per il ritorno del centrale belga, attraverso un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Per Theate si tratta di un vero ritorno al passato. Il difensore aveva già indossato la maglia del Bologna nella stagione 2021-22, collezionando 32 presenze e mettendosi in evidenza come uno dei centrali più interessanti del campionato. Quell’esperienza gli valse poi il trasferimento al Rennes, che lo acquistò per circa 20 milioni.

Calciomercato Bologna – Un rinforzo ideale per Tedesco

L’operazione assume un significato ancora maggiore considerando il rapporto tra Theate e Domenico Tedesco. L’attuale allenatore rossoblù lo aveva infatti allenato quando sedeva sulla panchina della nazionale belga, conoscendone caratteristiche tecniche, personalità e modo di interpretare il ruolo. Il suo arrivo rappresenta quindi una soluzione immediatamente spendibile per un reparto che aveva bisogno di un innesto di peso. Theate porta infatti esperienza internazionale, conoscenza della Serie A e una familiarità con l’ambiente che potrebbe consentirgli di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.

Rowe resta in bilico

Parallelamente, resta tutto da decidere per Jonathan Rowe. Il Bologna continua a resistere alle proposte per l’esterno inglese, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente qualora arrivasse un’offerta particolarmente importante. L’Atalanta resta interessata e, nel caso di una cessione, il club rossoblù dovrebbe individuare immediatamente un sostituto all’altezza. La linea della dirigenza è comunque piuttosto chiara: Rowe può partire soltanto davanti a una proposta capace di convincere la società e dopo aver individuato un’alternativa adeguata.

Enem, investimento per il futuro

Nel frattempo il Bologna ha definito anche l’arrivo di Jay Enem, attaccante olandese classe 2003 proveniente dalla Stella Rossa. L’operazione vale circa 4,5 milioni di euro, ai quali si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita. Il giovane centravanti, autore di 16 gol e 3 assist nella scorsa stagione, dovrebbe però rappresentare soprattutto un investimento in prospettiva.

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