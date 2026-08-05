Calciomercato Bologna – Juventus interessata anche a Juan Miranda?

Un’asse caldo, anche se nella realtà dei fatti non si è mosso nemmeno uno spillo finora. Forse, per qualcuno arriveranno aggiornamenti. Stiamo parlando del calciomercato del Bologna e di quello della Juventus, i quali hanno visto vari nomi in comune nelle scorse settimane. E, nelle ultime ore, se n’è aggiunto uno, anche se, pare, non prioritario: Juan Miranda.

Calciomercato Bologna – La Juventus mette in lista anche Miranda?

Due sono le voci, e una di queste viene dal Belpaese. Il calciomercato del Bologna sembra avere, quest’anno, una costante d’interesse proveniente dalla Torino bianconera, e cioè la Juventus. Non solo per Jhon Lucumì, sul quale potrebbero esserci degli sviluppi nei prossimi giorni vista la volontà del giocatore. Ma, pare, anche per un altro elemento della difesa Rossoblù: Juan Miranda.

🚨#Juventus Juventus are monitoring Juan Miranda (Bologna) among several left‑back options.



📌 The position is considered necessary but not urgent.



👀 Ongoing talks over Lucumí and Miretti keep Juventus & Bologna in close contact. https://t.co/emTMU2vtN0 pic.twitter.com/0ECsgkP9lD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 5, 2026

A riportarlo è, in primis, Tuttosport. Ma la notizia è stata ripresa anche da Ekrem Konur, giornalista turco esperto delle vicende di mercato in giro per l’Europa. Due indizi fanno una prova, ma in questo caso la calma è d’obbligo: la situazione al momento è estremamente diversa rispetto agli altri nomi fatti sinora sull’asse Torino – Bologna, e viceversa.

Nessuna priorità e un costo non banale

In questo calciomercato tra Bologna e Juventus le rispettive dirigenze hanno avuto colloqui forse come nessun altro duo di squadre, perlomeno in Serie A. Per ora, però, non è stato il caso di Juan Miranda, l’ultimo nome che accosta le due squadre. La Juventus è in cerca di un rincalzo sulla fascia sinistra, non di un titolare: Miranda, quindi, può essere un nome che i bianconeri hanno messo nella propria lista, ma per il Bologna lo status del giocatore è totalmente differente. Anche e soprattutto per i costi. Infatti, per Miranda al termine della scorsa stagione è scattato il rinnovo fino al 2028, e per il Bologna il giocatore è il titolare inamovibile: due fattori che vedono una potenziale trattativa difficile e, soprattutto, costosa. Non il caso di un “rincalzo”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook