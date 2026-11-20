Il rendimento di Antonio Raimondo è sotto gli occhi di tutti in Serie A. L’attaccante di proprietà del Bologna è uno dei protagonisti della stagione in corso con la maglia del Frosinone, dove ha già realizzato otto reti, lo stesso bottino di Malen e una sola in meno rispetto al capocannoniere Varela, che ha però segnato due gol su rigore. Un rendimento importante, soprattutto considerando che il classe rossoblù è stato premiato come miglior attaccante della scorsa Serie B.

La stagione del Bologna, con gli occhi puntati su Raimondo

A frenarlo momentaneamente è stato l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Torino. Raimondo ha saltato l’ultimo turno e dovrebbe tornare a disposizione all’inizio di dicembre. Nel frattempo, il Bologna continua a seguirne la crescita.

Lo stesso giocatore, secondo quando riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, ha confermato di essere in contatto con l’ambiente rossoblù: «A Bologna sento qualcuno, lo so che mi seguono, mi mandano messaggi e mi fa piacere. Rientrerò a fine stagione, ma per adesso penso soltanto al Frosinone».

Raimondo, la Juventus osserva, il valore di mercato può salire a 35 milioni

Sul centravanti, sempre secondo Giordano, si sarebbe mosso anche l’interesse della Juventus, che avrebbe già sondato il terreno con i suoi agenti. I bianconeri seguono anche Varela, per il quale il Monza chiederebbe circa 35 milioni di euro. Una valutazione che può rappresentare un parametro interessante anche per Raimondo: l’attaccante italiano ha un anno in più rispetto al portoghese, ma può beneficiare dello status di giocatore formato in Italia.

Tra rinnovo e plusvalenza: il Bologna riflette

La prossima estate sarà decisiva per il futuro del centravanti, il cui contratto scade nel 2028. Il Bologna dovrà scegliere se puntare sulla sua crescita, magari attraverso un rinnovo, oppure sfruttarne l’interesse sul mercato per realizzare una plusvalenza importante. Non va sottovalutato, inoltre, il valore sportivo di un prodotto del vivaio, soprattutto in caso di qualificazione alle coppe europee.

Claudio Fenucci, a inizio stagione, aveva evidenziato la necessità di migliorare la valorizzazione dei giovani rossoblù, indicando proprio le plusvalenze provenienti dal settore giovanile come un aspetto da sviluppare. Insieme a Cambiaghi e Miranda, Raimondo è tra i profili che potrebbero attirare interesse in estate, ma il piazzamento finale del Bologna dirà molto anche sulle conseguenti strategie di mercato.

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