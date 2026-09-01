Ufficiale, Jay Enem è un nuovo giocatore del Bologna

Jay Enem è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Il centravanti classe 2003 arriva dalla Stella Rossa ed è uno degli ultimi colpi del calciomercato rossoblù. Per il giocatore olandese-nigeriano si tratta del ritorno in Italia dopo le esperienze con Venezia e Vis Pesaro.

L’arrivo di Jay Enem e il comunicato ufficiale del Bologna

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Jay Enem, che si lega così al club rossoblù dopo l’esperienza vissuta in Serbia con la Stella Rossa.

«Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FK Crvena Zvezda le prestazioni sportive dell’attaccante Jay Enem».

Il classe 2003 entra a far parte del reparto offensivo a disposizione di Domenico Tedesco, ma sarà da capire se può essere effettivamente una delle alternative, già in questa stagione.

La trattativa con la Stella Rossa

L’operazione è stata definita negli ultimi due giorni, con il Bologna che ha accelerato per assicurarsi il giocatore. Enem era arrivato alla Stella Rossa nell’estate 2026 a titolo definitivo dall’OFK Beograd, dopo aver trascorso con il club di Belgrado la seconda parte della stagione precedente in prestito.

Il Bologna ha deciso di puntare sul centravanti dopo una stagione in cui si è messo in mostra nel campionato serbo. Nella prima parte dell’annata 2025/26 con l’OFK Beograd aveva realizzato 10 reti in campionato, mentre con la Stella Rossa ha chiuso la stagione con 7 gol e 3 assist complessivi.

Le caratteristiche del nuovo centravanti

Enem porta a Bologna un profilo fisicamente imponente, grazie ai suoi 195 centimetri, ma anche dotato di velocità e capacità di attaccare gli spazi. Il classe 2003 è particolarmente efficace nel gioco aereo e nel lavoro spalle alla porta, caratteristiche che gli permettono di partecipare alla manovra e poi farsi trovare in area di rigore.

Per Enem sarà anche una nuova occasione per misurarsi con il calcio italiano dopo le esperienze vissute con Venezia e Vis Pesaro. Ora il centravanti si affaccia al campionato italiano con la maglia del Bologna, cercando di inserirsi, nel minor tempo possibile, nelle trame di Tedesco.

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