Moro parte avanti, El Azzouzi rincorre: il Bologna si gode il duello in regia

Dopo l’avventura con la Croazia al Mondiale, Nikola Moro è tornato ad allenarsi duramente con il Bologna al fine di preparare al meglio la sua quinta stagione in rossoblù. Il croato, sotto le Due Torri dall’estate 2022, vuole confermarsi nel ruolo di regista, ma al momento ha un grande rivale: Oussama El Azzouzi.

El Azzouzi ha convinto Tedesco a Valles

Il centrocampista marocchino ha infatti sorpreso Domenico Tedesco durante il ritiro di Valles e il tecnico potrebbe spingere per reintegrarlo in rosa per la stagione 2026/27.

Dopo l’annata complicata all’Auxerre caratterizzata dall’infortunio al ginocchio, il marocchino sta dando il massimo giorno dopo giorno in allenamento al fine di poter tornare a vestire la maglia rossoblù. Tedesco, che lo ha messo alla prova durante le amichevoli, lo considera perfetto proprio nel ruolo di regista, nonostante possa adattarsi benissimo anche a quello di mezzala.

Moro ed El Azzouzi: due registi diversi

Tuttavia, come riportato questa mattina da Dario Cervellati su Corriere dello Sport – Stadio, El Azzouzi e Moro interpretano il ruolo di regista in maniera molto diversa.

Moro, che ha alle spalle più esperienza del marocchino, è un centrocampista razionale, metodico, capace di dare ordine alla manovra con pochi tocchi e di garantire equilibrio nelle due fasi.

Nella scorsa stagione, il croato è stato uno dei giocatori più utilizzati da Vincenzo Italiano. Ha infatti collezionati 44 presenze fra campionato, Coppa Italia , Europa League e Supercoppa Italiana, totalizzando inoltre 2 gol e 1 assist per ben 2728 minuti giocati.

Tedesco vorrebbe poter contare su entrambi

El Azzouzi al contrario, aggiunge fantasia e qualità tecnica al gioco e lo ha già dimostrato nella stagione 2024/25. Bologna infatti non scorderà mai i due gol del marocchino all’Olimpico – prima contro la Lazio e poi contro la Roma – con la splendida rovesciata realizzata contro i giallorossi.

Ovviamente, Nikola Moro resta in vantaggio, sia per esperienza che per conoscenza dell’ambiente, ma in caso Oussama rimanesse a Bologna, tra i due si prospetterà un bel duello. Tedesco, che ha grande stima di entrambi, potrà infatti scegliere tra loro di volta in volta in base alle caratteristiche degli avverarsi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook