Certe volte, un nome caldo fa giri immensi e un giocatore che piaceva a una squadra può interessare a una rivale. Così, in questa sessione di calciomercato, l’ex target del Bologna Diogo Leite potrebbe raggiungere la Serie A. Al momento, le due squadre interessate sembrano Lazio e Fiorentina ma chissà se, nei prossimi giorni, altre pretendenti non si aggiungeranno al ballo. Anche perché non prima di un paio di mesi fa erano proprio i rossoblu a tentare, per l’ennesima volta, il colpo grosso.

Calciomercato Bologna – Leite piace alla Lazio

La scorsa settimana, era tangibile l’interesse della Lazio per il centrale dell’Union Berlino. Il portoghese, infatti, doveva essere l’alternativa in caso di partenza di Romagnoli. Proprio ieri, però, il club capitolino ha fatto uscire sul proprio sito una nota che ribadiva l’importanza dell’ex Milan per Sarri e il suo staff. L’italiano, insomma, non è mai stato messo sul mercato e non lascerà il club. Pertanto, se Diogo dovesse vestire la maglia biancoceleste sarebbe come aggiunta alle rotazioni. Ipotesi improbabile, specialmente visto il bilancio e i pochi soldi utilizzabili da Lotito.

Anche la Viola s’inserisce

Non è finita qui, però. Perché dove una squadra deve fare i conti con le proprie indecisioni se ne inserisce un’altra, una diretta rivale del Bologna. La Fiorentina di Vanoli, che potrebbe perdere Ranieri in queste ore, avrebbe bisogno di un difensore per rimpolpare la rosa. E così, oltre all’ex Udinese Rodrigo Becao, al Viola Park si parla anche di Leite. Ma il giocatore, ad oggi, sembrerebbe più propenso a lasciare a zero la Germania in estate, quando il suo contratto scadrà. Insomma, se Sartori vorrà inserirsi ancora una volta nella caccia al portoghese, saranno fondamentali i risultati di questa stagione. Una qualificazione europea potrebbe essere il giusto biglietto da visita per fare sì che la famiglia Leite raggiunga l’Emilia.

