Calciomercato Bologna – Una settimana intensa

Nella storia del calciomercato, specialmente invernale, una settimana può fare tutta la differenza del mondo. Così il Bologna, atteso da due sfide in pochi giorni contro Hellas Verona e Fiorentina, potrebbe vedere i propri piani cambiare in maniera repentina. Sia nel proprio recinto, sia perché anche gli avversari possono mutare interpreti e faccia molto rapidamente.

Calciomercato Bologna – Holm piace all’Everton, ma…

Giusto per fare un esempio pratico della tesi appena espressa, come riporta Gianluca Di Marzio, l’Everton sarebbe interessato a Emil Holm. Lo svedese, asso nella manica della prima porzione di stagione, potrebbe essere pronto per il salto in Premier, nonostante la sindrome influenzale che lo ha colpito durante le ultime giornate. I Toffees, però, hanno anche pensato ad un’alternativa, l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa, che già conosce i ritmi del torneo e le idee dietro al football. La dirigenza sa che lo svedese piace anche all’Inter e deve tutelarsi.

Cambiamenti esterni: una Viola in evoluzione

Oltre ai rossoblu, una società che potrebbe cambiare faccia rapidamente è la Fiorentina. La squadra di Vanoli, ospite del Bologna in occasione della prossima giornata di A, ha perso Pablo Mari, pronto al volo verso la Grecia. I colpi più vicini sarebbero Baldanzi e Coppola, ma nessuno dei due dovrebbe, in caso di tesseramento, essere al Dall’Ara. In uscita, invece, potrebbe esserci pure Dzeko: in caso di offerte estere, la Viola lo lascerebbe partire puntando su Piccoli. Insomma, possiamo dare per assodato che il gruppo che arriverà a Bologna non sarà lo stesso che oggi, alle 15, tenterà di fermare il Milan sul prato del Franchi. Tanto, va detto, dipenderà anche dal risultato di questo match: un freno alla rimonta dei Gigliati sarebbe l’ideale per una gara un pò meno spinosa.

