Calciomercato Bologna – Ecco i nuovi obiettivi di Sartori

Tutta Bologna ormai lo sa: Lucumi e Freuler, con ogni probabilità, non rinnoveranno, lasciando il club nella prossima sessione di calciomercato. Remo perché il suo contratto scade a giugno, mentre il suo compagno più arretrato per evitare di replicare lo stesso scenario tra dodici mesi.

Va da sé che sopravvivere senza due giocatori del genere non è affatto semplice. L’impatto che in questi anni lo svizzero e il colombiano hanno avuto sulla squadra è notevole, sia in campo sia nello spogliatoio. Dunque, la società si deve organizzare per salvare quanto possibile muovendosi con il congruo anticipo.

Calciomercato Bologna: Il sostituto di Lucumi

Per prendere il posto del cafetero, Giovanni Sartori avrebbe iniziato ad osservare, come vi diciamo da alcuni giorni, diversi giocatori. La priorità, però, sarebbe uno tra Marc Oliver Kempf del Como e Otavio del Paris FC. Quest’ultimo è stato un target dei rossoblu per parecchio tempo, mentre ora è un compagno di squadra di Ciro Immobile. Che strani intrecci, il mercato…

La pesante eredità: chi sarà il nuovo Freuler?

Lo stesso discorso vale per la mediana, posizione in cui Italiano è destinato a perdere un profilo di enorme esperienza. Oltre a Konè, che già vi avevamo annunciato negli ultimi giorni, un altro obiettivo importante verrebbe direttamente da Parma. L’ex Anversa Mandela Keita, infatti, resta un osservato speciale dalla rete di Sartori: chissà se proprio lui sarà il prossimo grande colpo di calciomercato del Bologna. Rispetto al giocatore del Sassuolo, senz’ombra di dubbio le sue caratteristiche risultano ben più adatte e simili a quelle di Freuler, con una grande attenzione difensiva senza troppe licenze in fase di ripartenza.

