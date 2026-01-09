Calciomercato Bologna – Lucumi non rinnova e guarda la Premier (Carlino)

Il mercato è in continua evoluzione e il Bologna deve monitorare, oltre che i possibili innesti, anche la situazione di diversi rossoblù fermi ad un bivio, quello del rinnovo. Jhon Lucumi e Riccardo Orsolini sono solo due dei nomi che presto o tardi saranno chiamati a sedersi attorno ad un tavolo con Sartori e Di Vaio per capire il da farsi sul futuro.

Calciomercato Bologna – Dubbi, da Lucumi a Freuler

Partiamo dal primo, il più discusso. Jhon Lucumi non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2027 e attende risposte dal suo agente sul fronte di mercato in Premier League. Dopo l’affare sfumato al Sunderland, il colombiano pensa al Manchester City.

Un grande punto interrogativo, invece, è disegnato accanto al nome di Remo Freuler. Il regista del Bologna, che in estate invitava i compagni a riflettere prima di lasciare il club, oggi ancora tentenna sulla proposta di rinnovo. Sai cosa lasci ma non sai cosa trovi diceva. Eppure, il biennale da 1,5 milioni netti a stagione è ancora fermo sul tavolo, in attesa di essere preso in considerazione, con Roma e Juventus interessate allo svizzero. Lo stesso vale per Riccardo Orsolini: l’esterno azzurro ha rifiutato la doppia cifra in Arabia e la sicurezza che potesse rinnovare il contratto in scadenza al 2027 c’era da parte di tutti. Ma siamo a gennaio e anche per Orsolini è pronta una proposta di rinnovo da 2,5 milioni netti l’anno.

Il mercato in entrata: è la fine di un era?

Siamo di fronte alla possibile fine di un ciclo? Quello della qualificazione di Champions, della vittoria della Coppa Italia, dell’Europa League e della finale di Supercoppa? Se così dovesse essere, lo si capirà a breve, ma anche a Casteldebole sorgono i primi dubbi. A testimoniarlo sono i possibili movimenti di mercato che il Bologna monitora: Bozhinov (20), Sahabo (20), Valentin Acuna (19), Camara (18), Osorio (21), Angori (22), Moretti e Fazzini. Tutti talenti, ma giovanissimi, che il Bologna monitora anche in ottica del mercato estivo.

