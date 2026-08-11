Calciomercato Bologna, per Lucumí è la settimana decisiva: l’ultimatum e il rilancio Juve

Il Bologna sta lavorando sul calciomercato in entrata e in uscita per migliorare la sua rosa: un passaggio fondamentale sarà la cessione di Jhon Lucumí. Come già ampiamente raccontato, il difensore è pronto ad andare via e vorrebbe accasarsi in maglia bianconera, alla Juve.

Il colombiano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027. I bianconeri vorrebbero far leva su questo termine molto ravvicinato. Tuttavia, il difensore ha di fatto già chiuso il suo capitolo rossoblù e difficilmente giocherà un’altra stagione sotto le Due Torri. Visto anche che il giocatore ha ottenuto dal club la promessa di venire ceduto per la giusta offerta.

Ultimatum alla Juventus

L’attesa per un rilancio “vincente” della Juve si sta allungando e Lucumí ha voglia di una nuova avventura, motivo per cui non aspetterà fino all’ultimo minuto di questo calciomercato i bianconeri anche per non peggiorare i rapporti con il Bologna.

Il colombiano, riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è disposto a dare tempo alla Vecchia Signora ancora qualche giorno, fino al fine settimana, e poi agirà di conseguenza. Aprirà alle offerte che gli sono arrivate, piuttosto che rischiare di lasciare il Bologna senza “un’eredità”.

Eventualmente non andrà alla Juventus con cui ha un accordo da 2,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2031. Ma le due società continuano a trattare con idee di trasferimento incrociate.

Nuova offerta bianconera

Nelle prossime ore, comunque, il club bianconero sarebbe pronto a migliorare la sua proposta. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus, infatti, ha deciso di alzare la sua offerta per Lucumí a 20 milioni circa. È unque vicino un accordo tra club perché l’ultima richiesta era pari a 20 milioni più bonus.

Una decisione scaturita anche dalla scelta del club felsineo di accettare come parziale contropartita l’arrivo in un’operazione completamente slegata Juan Cabal. Se tutto andasse come sembra in queste ore, il connazionale di Jhon dovrebbe accasarsi nel club bolognese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e 12 milioni di euro.

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