Calciomercato Bologna – Lucumì sul taccuino di due big

Non è una notizia dell’ultima ora. Jhon Lucumì si appresta a lasciare l’universo bolognese in questa sessione di calciomercato. Il difensore colombiano, appena convocato dalla sua nazionale per il Mondiale 2026, è al centro di interessi provenienti da più versanti. La sua quotazione è di almeno 20 milioni di euro, ma il Bologna spera che, nonostante il contratto in scadenza tra una stagione, la valutazione possa lievitare considerando la coppa del mondo che vedrà protagonista il difensore centrale. Plausibilmente, sarà uno dei titolari della retroguardia dei cafeteros.

Nella scorsa estate, il calciomercato complicò la volontà di Lucumì di accasarsi al Sunderland, che aveva messo sul piatto 28 milioni più due di bonus al Bologna e un ingaggio di 3 milioni netti per cinque stagioni al difensore. I rossoblù bloccarono la trattativa sul nascere, resistendo alla ricca offerta del club inglese. In seguito, la società bolognese ha proposto un rinnovo e adeguamento del contratto a Lucumì, che da parte sua non ha mai aperto alla proposta (attualmente percepisce 850 mila euro netti l’anno, il rialzo del Bologna era arrivato a toccare 1.5 milioni l’anno).

Calciomercato – Lucumì cercato da due ‘nuove’ squadre

La suggestione Barcellona è ancora presente, così come gli interessi di alcune squadre di Premier League e della nostra Serie A. Ma chi ha fatto registrare passi in avanti nel gradimento al difensore, sono due club che non avevano ancora accostato il loro nome a quello di Lucumì. Si tratta del Fenerbahce, club in cui sono in corso le elezioni presidenziali e con Paolo Maldini che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia del candidato Hakan Safi. L’altro club è il Tottenham, guidato da Roberto De Zerbi con l’ex Serie A Romero pronto a lasciare la società londinese.

Insomma, Lucumì ha attirato su di sé le attenzioni – a suon di prestazioni – di squadre che hanno possibilità economiche importanti. Il Bologna non ha fretta e attende chi farà la prima mossa.

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