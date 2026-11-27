I discorsi relativi al calciomercato sono già iniziati in casa Bologna: nonostante manchi più di un mese all’inizio ufficiale della sessione invernale, il Mantova è in pole per Federico Cassa, il cui cartellino è di proprietà del club rossoblù. Lo riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Cassa è arrivato al Bologna negli ultimi giorni dell’ultimo calciomercato estivo, inserito nell’operazione che ha portato Jonathan Rowe all’Atalanta. Nell’ambito di questa trattativa, che ha caratterizzato gli ultimi giorni di agosto sotto le Due Torri, i due club hanno definito anche il passaggio del classe 2006 in Emilia a titolo definitivo.

Calciomercato Bologna, Mantova forte su Cassa

Il Mantova ha messo gli occhi su Federico Cassa. Attualmente è in prestito al Catanzaro, ma non è riuscito ancora a esordire in Serie B. Il suo talento non è in discussione, per questo motivo la società ha avviato i contatti con quella del Bologna per prenderlo in prestito a gennaio.

Chi è Cassa

Cassa cresce nel settore giovanile dell’Atalanta. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti: il 28 aprile 2024 debutta con l’Atalanta U23, in Serie C, e dopo quasi quattro mesi subentra per la prima volta in Serie A contro il Lecce grazie all’allora allenatore Gian Piero Gasperini. Nella giornata successiva, il 25 agosto, colleziona un’altra presenza contro il Torino, seguita dalla panchina contro l’Inter a San Siro. Dopo alcune presenze in terza serie, viene chiamato in panchina anche per la trasferta di Barcellona in Champions League.

Cassa chiude il 2024/25 ha collezionato ben 33 presenze in C e 6 nei playoff, con 5 gol complessivi. A inizio settembre diventa un nuovo giocatore del Bologna a titolo definitivo, e viene girato subito in prestito al Catanzaro. A causa dello scarso minutaggio, però, non è escluso che possa cambiare squadra dopo appena sei mesi.

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