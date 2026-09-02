Chi è Federico Cassa, il neo rossoblù arrivato a Bologna nell’operazione Rowe

Federico Cassa, da ieri sera, è un nuovo giocatore del Bologna. Il centrocampista 20enne, cresciuto nell’Atalanta, è stato voluto dall’area tecnica rossoblù ed è arrivato all’interno dell’operazione che ha portato Jonathan Rowe in nerazzurro.

Ma chi è il nuovo giovane centrocampista lombardo del Bologna?

La carriera di Federico Cassa

Federico Cassa nasce a Casnate con Bernate, in provincia di Como, il 1° febbraio 2006. Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, completando il proprio percorso fino ad arrivare al calcio professionistico. È un centrocampista duttile, capace di giocare da mezzala, trequartista o seconda punta.

Atalanta

Cassa si forma nel vivaio nerazzurro e nel 2023/24 passa alla Primavera. Nell’aprile 2024 arriva il debutto con l’Atalanta Under 23, impegnata in Serie C.

Nella stagione 2024/25 trova continuità con la seconda squadra, collezionando 33 presenze in campionato e 6 nei playoff, con 5 gol complessivi. Nel 2025/26 aggiunge altre 22 presenze in Serie C, arrivando a 56 partite e 6 reti complessive con l’Under 23.

Le prestazioni gli valgono anche la convocazione in prima squadra. Il debutto in Serie A arriva il 19 agosto 2024 contro il Lecce: Cassa entra nel finale della sfida vinta 4-0 dall’Atalanta. Cinque giorni dopo scende nuovamente in campo contro il Torino, totalizzando così due presenze nel massimo campionato.

Bologna

Il 1° settembre 2026 Cassa lascia l’Atalanta e diventa un nuovo giocatore del Bologna a titolo definitivo. Il club rossoblù decide però di mandarlo immediatamente in prestito al Catanzaro, dove affronterà il campionato di Serie B.

L’operazione rappresenta per Cassa una nuova tappa nel percorso di crescita. Dopo l’esperienza in Serie C e le prime apparizioni con l’Atalanta, il centrocampista avrà l’opportunità di misurarsi con una categoria superiore e accumulare esperienza nel calcio professionistico.

Cassa in Nazionale

Il percorso con le Nazionali giovanili italiane comincia nel 2024 con l’Under 19. Successivamente passa all’Under 20 e nel 2026 arriva la chiamata dell’Under 21.

Con gli Azzurrini debutta nel 2026, entrando a gara in corso e totalizzando 6 minuti. La convocazione rappresenta un ulteriore riconoscimento per la crescita del giovane centrocampista, pronto ora a vivere una nuova esperienza con il Catanzaro prima di tornare a Bologna.

Caratteristiche fisiche

Alto circa un 180 cm, 76 kg di peso, Federico Cassa ha una una struttura massiccia che gli permette di essere molto forte nei contrasti. È abbastanza dinamico, pur non essendo particolarmente rapido e veloce. Ha un’ottima agilità negli spazi stretti ed è molto efficace grazie a queste caratteristiche fisiche sia in possesso che in non possesso.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, ha un’ottima tecnica individuale, Federico esegue tutti i fondamentali in maniera ordinata. E ha un buon destro con cui gioca in maniera precisa e sa condurre molto bene la sfera. La sua migliore qualità sicuramente quella di avere una visione di gioco sul cambio di lato e sulla verticale molto importante.

Cassa nasce trequartista, ma negli ultimi anni è stato spesso retrocesso a centrocampista come mezzala. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile bergamsco non ha abbastanza spunto nell’uno contro uno, ma ha maggiore dinamismo. Il classe 2006 per questo motivo, anche per la sua struttura fisica e la gestione del pallone, è stato utilizzato spesso come mezzala destra in un 4-3-3 e come interno di un centrocampo a due.

Con la sua visione e la conoscenza del gioco, Cassa è anche molto bravo ad arrivare in area di rigore accompagnando l’azione. Tuttavia, deve migliorare nella conclusione in porta.

Nella fase di non possesso è bravo a coprire gli spazi, dovrebbe migliorare invece nella pressione e nel contrasto. Caratteristiche che Cassa deve migliorare per giocare in Serie B e/o in Serie A col Bologna per completarsi e poter diventare un centrocampista.

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