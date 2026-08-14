Ufficiale: Mihajlo Ilić prolunga con il Bologna e va in prestito al Cesena

Il calciomercato del Bologna è sempre in movimento, e ora è arrivata una conferma che, in realtà, è stata definita già da qualche giorno. Il protagonista è Mihajlo Ilić, difensore rientrato quest’estate dal prestito all’Anderlecht e per il quale la dirigenza e Tedesco stavano valutando il da farsi. Dopo aver definito il tutto, ora è arrivata l’ufficialità: il serbo prolunga con i Rossoblù e vola in prestito al Cesena, in Serie B.

Calciomercato Bologna: il comunicato sul rinnovo e trasferimento di Ilić

Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Mihajlo Ilicper il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al Cesena FC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Altro prestito per lui

Come sottolineato al momento della notizia primaria, Mihajlo Ilić viene da due prestiti in due diverse sessioni di calciomercato del Bologna: il primo, nell’estate 2024 al Partizan Belgrado, mentre il secondo l’estate scorsa all’Anderlecht, con il quale si era messo in mostra e non poco, ma i belgi hanno deciso di non far scattare il riscatto. Ora si prospetta una nuova avventura per lui, questa volta in Italia e in un campionato competitivo come la Serie B: il Cesena parte con ambizioni, e ha deciso di inserire un difensore che ha dimostrato di poter dire la propria, anche in questo precampionato con il Bologna.

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