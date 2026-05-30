Calciomercato Bologna, Mijnans piace ma c’è tanta concorrenza: anche due club in Serie A

Giovanni Sartori guarda, come ogni anno, anche in Olanda per rinforzare le sue squadre. Un occhio particolare per l’AZ, con cui il dirigente ha grandissimi rapporti. In vista del prossimo calciomercato, al Bologna e a Sartori come già raccontato piacciono Sven Mijnans e Peer Koopmeiners.

I due calciatori olandesi piacciono molto. Ma, se per il fratello del centrocampista della Juventus la concorrenza è relativa, per Sven la concorrenza è molto ampia, agguerrita e pericolosa. Il classe 2000, infatti, ha tanti estimatori in tutta Europa, compresa l’Italia e il prezzo rischia davvero fuori portata per il club rossoblù.

Mijnans, concorrenza pericolosissima

L’AZ Alkmaar spera di scatenare un’asta di calciomercato per Mijnans, infatti alla corsa per il 26enne non c’è solo il Bologna. I rossoblù speravano forse che la valutazione rimanesse intorno ai 15 milioni di euro, ma difficilmente basteranno per portarsi a casa lo spilungone centrocampista 26enne.

Su di lui in Serie A ci sarebbero anche Fiorentina e Milan. I viola non sono da sottovalutare perché hanno un progetto chiaro e un dirigente molto esperto e capace come Fabio Paratici. Meno pericoloso il Milan che, al momento, ha un’area sportiva sostanzialmente azzerata.

Se Fiorentina e Milan sono concorrenti di livello, ma battibili, i veri pericoli arrivano dall’estero. Mijnans sta accendendo il calciomercato in Bundesliga e il Bologna deve “difendersi” da società come Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

Numeri da capogiro

La stagione del 26enne centrocampista offensivo è stata straordinaria. Nell’AZ Alkmaar, giunto solamente settimo, Mijnans ha brillato mettendo segno addirittura 21 reti, 11 delle quali proprio in Eredivisie, e 6 assist (di cui 3 nel torneo olandese).

Numeri da capogiro per la mezzala della formazione olandese arrivato tre anni fa dallo Spart Rotterdam per 2,5 milioni di euro.

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