Calciomercato Bologna, non solo Koopmeiners: occhi su un altro profilo dell’AZ

Il Bologna continua a guardare verso l’Olanda. I rapporti costruiti negli anni da Giovanni Sartori con il calcio dei Paesi Bassi sono solidi e, ancora una volta, l’AZ Alkmaar sembra essere uno dei punti di riferimento per il calciomercato rossoblù.

Calciomercato Bologna, spunta un altro profilo dell’AZ

Secondo quanto riportato da Matteo Dalla Vite su La Gazzetta dello Sport, a Casteldebole si sarebbe visto l’entourage di Sven Mijnans, trequartista classe 2000 dell’AZ. Un incontro che non va interpretato come una trattativa avanzata, ma piuttosto come un primo contatto utile a capire margini e possibilità in vista dell’estate. La Serie A piace al giocatore e Bologna è considerata una destinazione molto interessante.

Mijnans è uno di quei profili che si sposano bene con il calcio moderno: mancino, struttura importante nonostante caratteristiche offensive. In stagione ha collezionato numeri pesanti, diventando uno dei giocatori più incisivi dell’AZ negli ultimi mesi.

Oggi la valutazione è decisamente salita e si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro. Una cifra significativa, ma in linea con il tipo di investimento che il Bologna potrebbe prendere in considerazione qualora dovesse concretizzarsi qualche uscita importante.

Il legame tra Sartori e il mercato olandese

L’asse con Alkmaar è già consolidato. Sartori conosce bene quell’ambiente fin dai tempi dell’Atalanta, quando portò in Italia Teun Koopmeiners, e da quando è approdato sotto le Due Torri il Bologna ha già pescato più volte in Eredivisie con operazioni quali Beukema, Karlsson e Odgaard.

E proprio un altro giocatore dell’AZ , di cui vi avevamo già parlato qui, rimane monitorato: si tratta di Peer Koopmeiners, fratello minore del centrocampista oggi alla Juventus. Diverso per caratteristiche rispetto a Teun, ma comunque elemento affidabile e ordinato davanti alla difesa, Peer è uno dei nomi valutati per il futuro della mediana rossoblù.

Calciomercato Bologna: Koopmeiners è legato a Freuler

La situazione si lega anche al futuro di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Bologna si ritroverà a ragionare sul suo futuro. Italiano considera Freuler un punto di riferimento assoluto, ma le difficoltà nel rinnovo potrebbero spingere il club a cercare un’alternativa con caratteristiche simili. In questo senso, Koopmeiners è ritenuto credibile dalla dirigenza.

La sua valutazione sarebbe inferiore rispetto a quella di Mijnans, attorno ai 9-10 milioni di euro, cifra che lo rende un’opzione ottima soprattutto in caso di cambiamenti a centrocampo.

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