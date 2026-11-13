Calciomercato Bologna: su Miranda si alza il muro del club rossoblù

Pausa nazionali da qualche anno è sinonimo di calciomercato. Già, perché lo stacco tra partite dei club europei e gli impegni della nazionale, sono degli step intermedi in cui agenti dei calciatori e dirigenti delle squadre approfondiscono discorsi pregressi o ne aprono di nuovi. Da qualche giorno, la notizia in casa Bologna è l’interessamento di vari club nei confronti delle prestazioni di Juan Miranda. Il terzino spagnolo ha iniziato la stagione sottotono così come tutto il Bologna, ma ha beneficiato del cambio di modulo definito dal neo allenatore Raffaele Palladino, tornando su livelli di profilo internazionale. Sei assist in dieci partite, questo lo score dello spagnolo classe ‘2000. Il laterale difensivo ha un contratto in essere con il Bologna fino al 30 giugno 2028, ed arrivò a parametro zero dal Betis Siviglia nell’estate 2024.

Calciomercato Bologna: chi è interessato a Miranda?

All’interrogativo risponde Marcello Giordano, nell’edizione odierna de il Resto del Carlino. I rumors sul possibile trasferimento in ottica calciomercato invernale, non trovano in realtà il favore del Bologna. Il club rossoblù blinderà il calciatore a stagione in corso e non vuole privarsene, specialmente in questo momento: la squadra rossoblù dopo aver invertito la marcia ha un ritmo (a livello di punti) da piazzamento in Champions League. Inoltre, è molto improbabile che il club bolognese si sieda a trattare dopo aver garantito la continuità tecnica a Palladino.

Tuttavia, Newcastle e Manchester United restano alla finestra, così come Juventus, Milan e Roma. I bianconeri di Torino, già sul finire dello scorso agosto tentarono di arrivare a Miranda, proponendo uno scambio con Cabal. Il Milan interverrà in maniera massiccia durante il calciomercato di gennaio, parola del presidente Cardinale. La Roma, visto il modulo utilizzato da Gasperini con i giallorossi, pensa al terzino di proprietà rossoblù in vista della prossima estate.

Possibili rinforzi per il Bologna

In tutto ciò, novità anche sul fronte dei possibili rinforzi per il Bologna. Il club rossoblù sembra essere interessato al giovane Kauã Pascini, di proprietà dell’Atletico Mineiro e nel giro della nazionale verde-oro Under 20. Il diciottenne brasiliano è rappresentato da Pastorello che ne ha già parlato con Roma e Juventus. I visti per extracomunitari, già utilizzati con Alhassane e Amondarain, rimandano la trattativa alla prossima stagione. Piace anche Christian Ordoñez, centrocampista argentino classe 2004 ex Velez Sarsfield e ora in forza al Parma.

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