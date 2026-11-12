Calciomercato Bologna, Miranda osservato dalla Juve: occhio al rinnovo. C’è anche il Newcastle…

Si avvicina il calciomercato invernale e si scalda il calciomercato: la Juventus ha messo gli occhi in casa Bologna, precisamente su Juan Miranda. Come riportato da Nicolò Schira nell’edizione odierna di TuttoSport, il terzino spagnolo è un target della società bianconera per regalare a Luciano Spalletti un nuovo terzino sinistro.

Finora lo spagnolo ha già fornito 6 assist in campionato: nessuno è risultato decisivo come lui. Un rendimento che non è passato inosservato anche a livello internazionale: infatti, sono arrivati i primi sondaggi anche del Newcastle. In Italia, invece, è apprezzato anche dal Milan (che due anni fa avevano quasi chiuso il colpo a parametro zero, per poi decidere di mollarlo).

Calciomercato Bologna, Juve e Newcastle su Miranda: ipotesi cessione a gennaio

Miranda ha il contratto in scadenza a giugno 2028, per questo la società sta iniziando a imbastire i dialoghi per il rinnovo. Dialoghi in corso che, per ora, non hanno prodotto alcuna intesa fra le parti. Se non dovesse prolungare, il club rossoblù dovrebbe iniziare a pensare a un’eventuale cessione per monetizzare, onde evitare di perderlo a parametro zero. Per questo, non è escluso che l’interesse della Juventus non possa tradursi in qualcosa di più. Come accaduto qualche mese fa con Lucumí.

Tuttavia, non è escluso che possa avanzare già dalla sessione invernale che inizierà il 28 dicembre, con Massara in continua ricerca di un nuovo laterale mancino dalla scorsa estate. Attenzione anche all’effetto Palladino: con il nuovo allenatore Miranda sta toccando livelli mai registrati sotto le Due Torri, e la sua fiducia verso l’ex Betis non è un segreto. Per questo, attualmente, l’ipotesi cessione a gennaio è ancora molto lontana.

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