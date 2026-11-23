Nikola Moro è sempre più lontano dal Bologna e il suo futuro potrebbe cambiare già nel calciomercato invernale. Il giocatore croato è finito ai margini della rosa rossoblù come mai gli era capitato in precedenza. E, nonostante le dichiarazioni positive sul suo contro, mister Palladino continua a utilizzarlo pochissimo.

Il centrocampista è nel club felsineo dal 2022 ed è passato tra alti e bassi, riuscendo comunque a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra prima di Sinisa Mihajlovic, poi di Thiago Motta e infine di Vincenzo Italiano. Con Tedesco e soprattutto Palladino, il suo tempo sotto le Due Torri sembra essersi esaurito.

Moro, minutaggio ai minimi termini nel Bologna 26/27

Il centrocampista croato in questo avvio di stagione ha collezionato appena 5 presenze e 106 minuti totali (minuti di recupero esclusi). Nel Bologna di mister Palladino addirittura, il minutaggio dell’ex Dinamo Mosca è di appena 27 minuti (recupero escluso) da dividere in due gare: Torino e Inter, ultima apparizione in campo.

Numeri che spingono inevitabilmente Moro fuori dal Bologna in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Persino dopo le parole di Palladino durante conferenza di venerdì, Moro non ha trovato spazio per la gara interna pareggiata con l’Udinese. Sono così cinque le panchine “complete” consecutive.

Indiscrezioni dalla Grecia, Moro piace a due big

Ecco dunque che, in vista dell’inverno, il Bologna e il suo entourage cominciano a guardare il calciomercato come via d’uscita per Moro. In particolare, il giocatore avrebbe ricevuto delle avances dal campionato greco. Sono due le società a cui piacerebbe il regista croato, più un’altra a cui potrebbe interessare.

La prima è l’AEK Atene, che già in passato aveva cercato il centrocampista, la seconda è il Panathinaikos. Sono queste due le società più interessate al giocatore classe 1998. Ma attenzione, perché il suo entourage sarebbe intenzionato anche a proporre Moro all’Olympiacos, dove ritroverebbe il suo ex compagno a Bologna, Remo Freuler.

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