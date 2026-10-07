Calciomercato Bologna, Moro pronto al rilancio: il club pensa al rinnovo

Nikola Moro è uno dei protagonisti mancanti all’appello della stagione del Bologna. Il croato in questa prima parte di stagione è stato una presenza poco appariscente. Solo quattro presenze, tutte con Domenico Tedesco, per un totale di 92 minuti totali in campo.

Poco, troppo poco, per un giocatore che nello scacchiere tattico dei rossoblù avrebbe caratteristiche e qualità uniche. Ma se per l’allenatore italo-tedesco al giocatore ex Dinamo Zagabria mancava la giusta attitudine in non possesso, Raffaele Palladino vorrebbe certamente utilizzarlo ben di più nel suo nuovo Bologna.

Moro, un’ombra nel Bologna 26/27

Il centrocampista punta a ritagliarsi un ruolo ancora più importante nei rossoblù di questa stagione. Il motivo è semplice: lui è l’unico elemento della mediana che ha qualità tali da far girare il gioco rossoblù coi giusti tempi. E si sa quanto manchi un calciatore del genere.

Per di più ora che c’è un allenatore che a questo tipo di giocatore non ha mai rinunciato. Servirà insomma il ritorno a uno stato di forma importante per ritrovarlo quantomeno nel novero dei candidati titolari. La mancata convocazione in Nazionale e il lungo lavoro a Casteldebole di queste settimane deve essere servito proprio a questo.

Anche perché è solo e soltanto “responsabilità” personale lo stato di non perfetta condizione fisica e atletica non perfetta con la quale Moro si è presentato a Bologna dopo il Mondiale, dove peraltro non ha giocato.

Complementarietà

La question tattica poi è molto semplice. Se i rossoblù continueranno a giocare con una mediana a due per Nikola, in buone condizioni fisiche, atletiche e mentali, il posto è pressoché assicurato. Se è vero che finora, dopo l’addio di Freuler, è mancato un giocatore con doti da regista: Moro è l’unico nella rosa del Bologna ad avere queste qualità.

Anche perché la mediana di quest’anno sembra composta appositamente per dare risalto al croato. Tutti i giocatori del centrocampo sarebbero complementari all’ex Dinamo Mosca. Ferguson, Pobega, Amondarain, El Azzouzi, Libra. Tutti possono giocatore con tutti, ma soprattutto tutti sarebbero tatticamente complementari a Moro che sarebbe l’uomo di regia, l’uomo d’ordine.

Moro, opzione e rinnovo

Il Bologna, comunque, su Moro sta già facendo dei ragionamenti. Secondo quanto riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport da Matteo Dalla Vite, il club rossoblù sta osservando la situazione con grande serenità.

Infatti, la società, pur consapevole che il contratto del croato scadrà il 30 giugno 2027, sa di avere “il coltello dalla parte del manico” grazie all’opzione di prolungamento annuale unilaterale. Dalle segrete stanze di Casteldebole assicurano che quest’opzione verrà esercitata a prescindere dalle idee per il futuro.

Ma, oltre all’opzione c’è di più. Il club ha la seria intenzione di prolungare il contratto. Sul tavolo c’è la possibilità di un rinnovo anche più lungo rispetto al 2028, ma in quel caso tutto è rimando alle prestazioni e alla volontà del giocatore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook