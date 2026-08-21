Calciomercato Bologna, Moro può partire: i rossoblù tornano sul mercato a centrocampo?

Il Bologna non ha ancora finito la sua sessione di calciomercato. Nonostante Gassama, potenzialmente, potesse essere l’ultimo tassello della rosa a disposizione di mister Tedesco, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, i rossoblù potrebbero ancora una volta tornare sul mercato per un nuovo centrocampista.

In seno allo staff tecnico e alla dirigenza c’è il dubbio che, con l’addio di Freuler e Lucumí, al momento sostituiti da El Azzouzi ed Heggem, possa mancare un po’ di equilibrio. Ecco perché si sta ragionando sulla possibilità di aggiungere un elemento davanti alla difesa o puntare seriamente sui giovani del settore giovanile.

L’offerta per Moro

Non bastassero i dubbi, alimentati anche dal nuovo ruolo di Bernardeschi come mezzala-trequartista, è arrivata qualche giorno fa a Casteldebole un’offerta per Nikola Moro. Cifre interessanti per lui e per il Bologna, visto che la proposta arrivava direttamente dall’Arabia Saudita.

Il giocatore non preme per andare, anzi. L’addio sarebbe una scelta esclusivamente del Bologna per fare cassa ed eventualmente tornate sul calciomercato alla ricerca di un mediano.

Mandragora sì, Targhelline no

Rolando Mandragora è il nome che nelle ultime ore è riemerso accostato al Bologna sul calciomercato. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe stato oggetto di una richiesta di informazioni da parte dei rossoblù felsinei ma anche del Genoa.

Situazione da monitorare anche perché la Fiorentina oggi ha un centrocampo piuttosto folto.

Non ci sarà invece nessuna trattativa per Oussama Targhelline. Il giocatore del Feyenoord ha per il momento solo il passaporto marocchino e il Bologna ha finito gli spazi per i nuovi extracomunitari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook