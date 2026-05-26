Calciomercato Bologna, Morrone nel mirino di due club di Serie C

Il Bologna Primavera è stato ad un passo dal traguardo più importante e lo è stato nella stagione successiva ad una retrocessione scampata per miracolo. O meglio, scampata grazie al miracoloso gol di Castaldo al 93’ nel playout contro l’Empoli dello scorso maggio. La crescita della squadra felsinea, che si è appunto arresa questa domenica contro la Fiorentina nella semifinale scudetto, ha un fautore principale: Stefano Morrone.

Morrone e la Primavera: una stagione incredibile

Il tecnico del settore giovanile ha infatti saputo costruire una squadra compatta e un gruppo unito anche nelle difficoltà iniziali. «I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria», ha detto Morrone a seguito dell’eliminazione dei rossoblù al Viola Park. «Rimangono tante lacrime da parte dei ragazzi, ma ho detto loro di essere orgogliosi per il percorso. C’è amarezza, ma il campo ha parlato. Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo straordinario con valori umani importanti».

A Stefano Morrone, va anche il merito di aver fatto crescere non solo la squadra nella sua interezza, ma anche i singoli. Un esempio? La prima convocazione di Marco Libra Alavarado nella nazionale Venezuelana.

Calciomercato Bologna: Pescara e Campobasso sulle tracce di Morrone

L’ottimo percorso di Morrone con il settore giovanile rossoblù non è di certo passato inosservato. Come riportato da Tuttomercatoweb infatti, il tecnico della Primavera del Bologna sarebbe nel mirino di alcuni club di Serie C per il calciomercato estivo: in cima alla lista Pescara e Campobasso.

Morrone ha un contratto in scadenza con il Bologna il 30 giugno di quest’anno. La società felsinea vorrebbe blindare il tecnico anche per la prossima stagione, ma allenare in prima squadra potrebbe rappresentare per Morrone una grande opportunità da non sottovalutare.

Il background di Morrone prima del settore giovanile rossoblù

Prima di arrivare a Bologna, Morrone ha avuto esperienza nella Primavera del Sassuolo dal 2017 al 2019. Successivamente, terminata l’avventura in neroverde, il tecnico ha ricoperto il ruolo di viceallenatore di Fabio Grosso al Brescia, posizione che ha successivamente ricoperto anche al Sion (Svizzera) e al Frosinone. Nell’estate 2023 è entrato poi nello staff della Ternana come collaboratore tecnico di Cristiano Lucarelli e un anno dopo, nel luglio 2024, è stato nominato allenatore dell’Under 19.

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