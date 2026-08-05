Calciomercato Bologna, muro Bologna e Tedesco per Rowe: respinto l’Everton

L’Everton della famiglia Friedkin avrebbe voluto nella sua “scuderia” Jonathan Rowe, dopo averlo mancato alla Roma, ma il Bologna e mister Tedesco non sono dello stesso avviso. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe arrivato un secco “no” all’offerta del club di Liverpool.

L’esterno inglese, arrivato nella scorsa sessione estiva di calciomercato dall’Olympique Marsiglia, non è disponibile sul mercato. Solo una proposta fuori dalle logiche dell’attuale situazione internazionale potrebbe far vacillare il club rossoblù, altrimenti deciso a trattenere uno dei suoi giocatori migliori. Se non il migliore. Soprattutto dopo che la società ha comunque fatto cassa con l’addio di Santiago Castro.

Rifiuto secco

D’altronde il club ha già incamerato 35 milioni e presto dovrebbe salutare anche Jhon Lucumí per una cifra almeno vicina ai 25 milioni. Insomma, le cessioni pesanti stanno arrivando e dovrebbero aiutare la società a coprire la mancata qualificazione europea.

Qualificazione che, senza Rowe il prossimo anno, sarebbe particolarmente difficile da conquistare. Dunque, come riporta oggi Marcello Giordano sul Resto del Carlino, il rifiuto all’Everton è stato secco. Nessuna possibilità di cessione a certe cifre.

L’offerta dei Toffees, peraltro, era tutto fuorché fuori mercato: 35 milioni di euro.

Il veto del mister

Su Rowe, peraltro come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Domenico Tedesco ha messo un veto: non può andare via da Bologna, salvo situazioni eccezionali che permetterebbero all’area sportiva di reinvestire parte dei soldi incassati. Troppo importante infatti negli schemi del neo tecnico rossoblù la presenza di un giocatore di quel talento.

Jonathan non si strappa i capelli. Vorrebbe tornare in Premier League, ma se non lo farà con la maglia del secondo club di Liverpool non è un problema, anzi. Con un’altra annata in rossoblù, magari crescendo ulteriormente la situazione sul mercato migliorerà e lui potrebbe attirare l’interesse di qualche club inglese più blasonato e più ricco, in modo da accontentare sia lui che il club felsineo.

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