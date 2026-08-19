Calciomercato Bologna, svolta nella ricerca del difensore centrale: trattativa avanzata per Gassama

Il Bologna accelera sul calciomercato nella ricerca del difensore centrale per il dopo-Lucumì. Il nome di Nathan Gassama, già emerso nei giorni scorsi tra i profili valutati dalla dirigenza rossoblù, ora compie un passo in avanti: la trattativa è infatti entrata in una fase avanzata.

A riportare tali aggiornamenti è Gianluca Di Marzio, secondo cui il Bologna è al lavoro per portare sotto le Due Torri il centrale classe 2001 del Baltika. Una svolta importante nella ricerca del nuovo elemento per la difesa di Domenico Tedesco, soprattutto dopo la cessione di Lucumì alla Juventus.

Gassama-Bologna, da nome valutato a trattativa avanzata

Il nome di Gassama non è una novità assoluta per il Bologna (ne abbiamo parlato qui). Ma è sicuramente una novità degli ultimi giorni, durante i quali lo scenario del calciomercato è cambiato rapidamente. Leysen, dapprima obiettivo rossoblù, è ormai in chiusura al Sassuolo, mentre il Bologna ha scelto consapevolmente di continuare a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più adatta.

Proprio Gassama, inizialmente inserito nell’elenco delle alternative, sembra aver guadagnato terreno. E secondo quanto riportato da Di Marzio, la trattativa con il Baltika sarebbe già avanzata.

Il profilo di Nathan Gassama

Nato nel 2001, Gassama è un difensore centrale di 192 centimetri, dotato quindi di una struttura fisica importante. È reduce da una stagione particolarmente intensa con il Baltika, con 30 presenze complessive tra campionato e Coppa di Russia.

Un profilo ancora relativamente giovane, ma già con esperienza nel calcio professionistico, che potrebbe essere una soluzione diversa rispetto a Leysen e inserirsi nella nuova idea di reparto che il Bologna sta costruendo per Tedesco.

La situazione, quindi, è in evoluzione ma il segnale arrivato dal mercato è chiaro: Gassama non è più soltanto un nome sul taccuino del Bologna, ma pare ora prioritario.

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