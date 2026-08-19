Calciomercato Bologna, nessun rinforzo a centrocampo: sforzi concentrati in difesa

Gli ultimi 12 giorni di calciomercato per il Bologna sono perfettamente programmati. Il club rossoblù ha le idee molto chiare: la priorità è alle uscite degli esuberi, in particolare Nicolò Casale. E poi al difensore centrale, che dovrebbe prendere il posto numericamente qualitativamente di Jhon Lucumí.

Non c’è invece almeno al momento spazio per un rinforzo nel reparto di centrocampo. Nonostante qualche richiesta di informazioni qua e là, il Bologna e mister Tedesco per il momento si ritengono soddisfatti con il reparto di centrocampisti a disposizione. Ai giocatori della prima squadra dovrebbero unirsi Badori o più probabilmente Libra.

Risorse limitate

Il Bologna nell’ottica della ricerca di un difensore centrale in grado di essere una buona soluzione per completare il reparto della retroguardia in questo finale di calciomercato. L’idea del club rossoblù è quella di prelevare un difensore in prestito con diritto di riscatto, fissato a massimo 8 milioni di euro.

Le risorse sono evidentemente limitate, sacrificate sull’altare della sostenibilità, di quell’equilibrio di bilancio necessario per la sopravvivenza del club a livelli medio-alti. La mancata qualificazione alle coppe europee impone un filo in più di austerità rispetto al recente passato. Per questo motivo è anche difficile solo pensare all’arrivo anche di un centrocampista, qualsiasi sia il suo ruolo.

Nessun ritorno di fiamma

A proposito di centrocampo, il nome principale delle scorse ore era stato quello di Giovanni Fabbian. L’idea embrionale del club era dunque quella di aggiungere un calciatore dalle spiccate doti d’inserimento dalla linea mediana.

Sembra abbastanza chiaro quindi che il club ritiene il centrocampo, in quanto tale, possa andare bene così. L’aggiunta di un giocatore sarebbe solo di “supporto” numerico alle soluzioni dell’allenatore e alla finalizzazione della squadra.

Difficile quindi pensare che davvero possa esserci un ritorno di fiamma per Fabbian o qualcuno con caratteristiche simili. Anche perché giocatori con quelle caratteristiche hanno spesso costi proibitivi. Poi le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. Per cui negli ultimi giorni potrebbe comunque esserci una sorpresa.

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