Calciomercato Bologna, il punto sul difensore: c’è un nuovo nome

Continua a lavorare sul nome del nuovo difensore centrale il club rossoblù. Il Bologna sta infatti setacciando il calciomercato in tutto il mondo per trovare l’uomo giusto, tanto da aver bussato anche alla porta di un club russo. Ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nome nuovo.

Oltre a Gassama del Baltika Kaliningrad, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, è balzato nelle graduatorie di preferenza dei dirigenti tecnici del club anche il nome di Dominik Prpic del Porto. Difensore centrale, 22enne, era stato richiesto dall’attuale allenatore dei lusitani, Francesco Farioli. Tuttavia, dopo la prima stagione e con i Dragões pronti a puntare sullo svincolato, ex obiettivo rossoblù, Diogo Leite, per lui non sembra esserci spazio.

Le condizioni dell’arrivo del difensore

Contrariamente a quanto emerso sulla trattativa che avrebbe potuto già portare Cabal in rossoblù, il club felsineo ha delle condizioni chiare su cui sta lavorando per portare a casa un difensore.

Il Bologna vuole un difensore in prestito con diritto di riscatto a massimo 8 milioni di euro. Una cifra leggermente inferiore a quella, di fatto, pattuita con la Juve per il colombiano ex Hellas Verona. Ecco perché Prpic potrebbe essere il nome giusto. Il giocatore del Porto, arrivato un anno per circa 8 milioni, sarebbe in uscita qualora i portoghesi prendessero Diogo Leite. Restano da capire le condizioni.

La situazione Gassama

Nathan Gassama piace al Bologna e sarebbe un’opzione interessante da sfruttare in questo calciomercato. Tuttavia le richieste del club russo proprietario del calciatore non collimano con le necessità del club emiliano.

Sempre secondo Giordano, infatti, di fronte alla richiesta di informazioni del Bologna, il Baltika Kalinngrad avrebbe chiesto una cessione solo a titolo definitivo con una valutazione di 5 milioni più bonus.

Nel frattempo, va segnalato che Fedde Leysen, a lungo seguito in queste stagioni, in queste ore sta per svolgere le visite mediche con il Sassuolo.

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