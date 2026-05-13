Calciomercato Bologna: Rowe è l’ago della bilancia

Il gol sensazionale con cui ha deciso il posticipo allo stadio Diego Armando Maradona non è passato inosservato. Certo, a voler essere sinceri, gli interi ultimi mesi in maglia rossoblù di Jonathan Rowe non sono passati inosservati, agli occhi di chi gongola in giro per l’Europa e non solo. Il talento inglese sarà un nome caldo nella torrida estate del calciomercato bolognese. Arrivato con le stimmate del predestinato, facendo registrare l’esborso più caro della storia del Bologna (17 milioni di euro il prezzo del cartellino: all’Olympique de Marseille altri eventuali 2.5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita), ha ripagato le attese e le aspettative sbocciando nel momento clou della stagione.

Calciomercato per Rowe

Ma un calciatore con un rendimento così non è – solo – frutto di duro lavoro. Certamente l’applicazione ha aiutato l’inserimento dell’esterno d’attacco negli automatismi della rosa, ma il talento di Jonathan Rowe era visibile anche quando all’inizio della sua avventura sotto le Due Torri faticava a trovare la scintilla. Ricordiamo che la scorsa estate regalò, con una sua rete decisiva, l’europeo Under-21 all’Inghilterra, ai danni dei pari età tedeschi.

Ora per corteggiarlo c’è la fila: il ragazzo cresciuto a Wembley (il quartiere dell’iconico stadio) non ha fretta. Il Bologna e Italiano vorrebbero trattenerlo, per farne una pedina imprescindibile della prossima stagione. Non sono dello stesso avviso le sirene inglesi del calciomercato: Aston Villa, Manchester United e Galatasaray vorrebbero approfondire le rispettive volontà. I tabloid inglesi parlano di un valore che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, fermo restando che il prezzo lo stabilirà il Bologna, specialmente se, Jonathan Rowe si conquisterà la maglia dei tre leoni e la spedizione mondiale. A quel punto i discorsi potrebbero prendere delle pieghe inaspettate.

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