Calciomercato Bologna: i nuovi giovani nel mirino di Sartori

La finestra di calciomercato estiva è ancora lontana e parlare di vere e proprie trattative è precoce, ma questa volta il Bologna tornerà ad utilizzare il suo buon vecchio metodo: investire su un giovane talento in ottica di future plusvalenze. L’estate scorsa gli uomini di mercato rossoblù avevano scelto di optare per profili d’esperienza, ma non tutte le scommesse si sono poi rivelate vincenti.

Calciomercato Bologna: una punta come priorità

Il primo reparto su cui si lavora è l’attacco. Un anno fa, la partecipazione all’Europa League e la voglia di giocarsela fino in fondo portarono a scegliere il profilo di Ciro Immobile, rivelatosi puoi una scelta fallimentare (anche e soprattutto per via del lungo stop). Motivo per cui il Bologna cambierà rotta: si attende di valutare Antonio Raimondo, astro nascente nel Frosinone.

Ma la coppia Sartori-Di Vaio ha già adocchiato un altro profilo interessante al di fuori dell’Italia. Si tratta di Carlos Espi, 194 centimetri di attaccante di proprietà del Levante. Spagnolo classe 2005, ha già segnato 9 reti in questa stagione, di cui 6 nelle ultime quattro giornate.

Freuler verso l’addio: ecco i nomi per la mediana

Il Bologna è costretto a lavorare anche sulla mediana. In quella zona di campo verrà a mancare Freuler, verso l’addio, mentre resta ancora incerto il destino di Sohm, in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni dalla Fiorentina. Anche in questo caso, gli uomini di mercato del Bologna osservano alcuni giovanissimi.

Il primo è norvegese, di proprietà del Tromso: Jens Hjerto-Dahl, ventenne che piace anche a Celtic, Rangers, Besiktas e altri club di Premier e Bundesliga. Compagno di Heggem nella Nazionale U21, nell’ultima stagione ha segnato 4 reti e confezionato 7 assist, esordendo con una magica tripletta che lo ha messo in mostra. Il Bologna guarda anche David Watson, ventunenne di proprietà del Kilmarnock, che dopo due stagioni da 4 e 5 reti, quest’anno viaggia già a quota 3 gol e 2 assist. Anche su di lui Rangers e Celtic, ma dalla Scozia arriva l’indiscrezione sul recente interesse acme del Bologna.

Da capire ancora la posizione di Riccardo Orsolini, in scadenza del 2027. Se rinnoverà, non ci sarà bisogno di un nuovo esterno d’attacco. In caso contrario, ecco il terzo reparto su cui si concentrerà il Bologna nella finestra di calciomercato estiva.

(Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino)

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