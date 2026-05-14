Calciomercato Bologna, occhi ancora nel Real Madrid Castilla: piace Valdepeñas, ma c’è concorrenza

Sarà un’estate caldissima in casa Real Madrid. In prima squadra c’è vento di rivoluzione tecnica, col ritorno di José Mourinho, mentre nell’under 19 tanti giocatori che hanno appena vinto la Youth League saluteranno. Uno di questi è Victor Valdepeñas, su cui si muove il calciomercato europeo, compreso il Bologna.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il difensore centrale spagnolo, classe 2006, è solo l’ultimo dei giocatori della seconda squadra blanca che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio starebbero tenendo d’occhio. Ma l’ex giocatore del settore giovanile del Rayo Vallecano (altra società di Madrid), è quello più ambito sul mercato continentale. Anche in Serie A.

Le condizioni del Real Madrid

Come spesso accade, il Real Madrid in sede di contrattazione per i prospetti del suo settore giovanile pone condizioni molto restrittive. Spesso, i Blancos cedono i loro gioielli a squadre del panorama europeo per incentivare i club acquirenti a farli giocare, garantendosi poi un diritto di riacquisto.

Una formula simile a quella con cui i rossoblù presero Fabbian dall’Inter. Molto spesso più remunerativa. Non ci sono ancora indiscrezioni sulle cifre richieste dal Real Madrid, ma molto probabilmente applicherà gli stessi criteri per Valdepeñas nel prossimo calciomercato, col Bologna così come con altri club dotati anche di maggior blasone.

Concorrenza spietata

E proprio a proposito di club di maggior blasone, sul dicinnovenne centrale del Real Madrid ci sono anche altri due club. Società importanti che giocano spesso o quasi sempre la Champions League. Una di queste è l’Eintracht Francoforte sempre molto attento ai giocatori di maggior talenti in giro per l’Europa.

Sul giocatore, poi, si sarebbe mossa con interesse anche un’altra società di Serie A: il Milan. Di sicuro, sul giocatore spagnolo l’apprezzamento è trasversale. Vincerà la “battaglia” chi garantirà le condizioni più vantaggiose per il Real sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico.

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