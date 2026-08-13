Jhon Lucumi è a un passo dalla Juventus, con o senza Juan Cabal: il Bologna non vuole includere il difensore bianconero nell’operazione di calciomercato, ma il club è comunque interessato a sviluppare un’operazione parallela.

Il club rossoblù vorrebbe portare Juan Cabal sotto le Due Torri con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-10 milioni di euro, ma la trattativa non interferirebbe con l’affare di Jhon Lucumi. Lo riporta Nicolò Schira sul suo profilo X.

Calciomercato Bologna: la situazione di Juan Cabal

Il tempo è una variabile che gioca a favore della Juventus. Dopo aver raggiunto l’accordo totale con il giocatore, ovvero un contratto quinquennale da 2.5 milioni netti a stagione, nelle ultime ore ha provato ad accelerare la pratica alzando l’offerta a 20 milioni di euro. Il Bologna chiede 25 milioni, ma non può correre il rischio di perdere il difensore colombiano a parametro zero tra un anno. Ecco perché l’idea di inserire Juan Cabal nell’operazione.

Juan Cabal, possibile risorsa per il Bologna?

Una contropartita che avrebbe pareggiato i conti, ma che il club rossoblù non prende in considerazione. Tuttavia, il Bologna considera l’idea di Cabal come operazione a sé in questa fase di calciomercato. Il difensore classe 2001 di piede mancino può giocare sia come centrale che come terzino, ma al momento non rientra nei piani di Luciano Spalletti.

L’eventuale arrivo di Juan Cabal in prestito garantirebbe ai rossoblù il pieno controllo sul futuro, mettendo subito a disposizione di Domenico Tedesco un difensore già rodato in Serie A. La sua duttilità potrebbe portare un valore aggiunto alla squadra, aprendo a soluzioni tattiche finora poco esplorate.

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