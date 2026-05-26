Calciomercato Bologna – Palladino nome concreto, tra sondaggi e concorrenza

È la prima settimana, anche se non ufficiale, di calciomercato del Bologna, ma sembra essere già la più decisiva. Tutto ruota attorno a Vincenzo Italiano e la sua decisione: ci sarà un incontro con la società, ma il tecnico di Karlsruhe, visti i contatti di oggi con il Napoli, potrebbe aver già preso la sua decisione. In merito a ciò, il Bologna non sta con le mani in mano…già da un po’: tra i nomi per la panchina Rossoblù c’è quello di Raffaele Palladino, per il quale ci sono state informazioni e una momentanea “non-concorrenza” in Serie A.

Calciomercato Bologna: sondaggio per Palladino

La penna, o se vogliamo la tastiera, è quella di Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato, in questo caso del Bologna. Si, perché sul proprio profilo X, Pedullà ha parlato di un sondaggio già avviato negli scorsi giorni per Raffaele Palladino, per il quale si attende solo l’annuncio di separazione dall’Atalanta.

Sull’ex allenatore di Monza prima e Fiorentina poi – proprio post era Italiano – attualmente in Serie A sembrerebbe esserci solo il Bologna: sempre secondo Pedullà, ci sono stati interessi su di lui provenienti dall’estero, di due squadre in particolare di cui però non si sa il nome. Lo stesso Palladino, insieme a Daniele De Rossi e anche Eusebio Di Francesco, sembrerebbero attualmente i candidati principali per il dopo Vincenzo Italiano.

La situazione attorno ad Italiano

È notizia di stamattina dell’incontro a Roma, presumibilmente negli uffici della Filmauro, tra Giovanni Manna, DS del Napoli, e l’entourage di Vincenzo Italiano. Lo stesso Italiano è stato avvistato nella Capitale e, a quanto sembra, ha partecipato anch’esso all’incontro. Ma, sempre per voce di Alfredo Pedullà, lo stesso Bologna sarebbe stato a conoscenza di questo incontro odierno, in previsione anche dello stesso incontro tra dirigenza Rossoblù e lo stesso Italiano per definire il futuro. Un futuro che sembrerebbe però sempre di più a tinte azzurre per lui.

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