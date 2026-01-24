Calciomercato Bologna – Se parte Dallinga chi arriva?

Le voci di calciomercato intorno a Thijs Dallinga non si affievoliscono, ma per ora l’olandese rimane a Bologna. Non per il gol contro il Celtic in una serata che per i Rossoblù sembrava maledetta. Piuttosto per mancanza di alternative: dove andare a prendere un centravanti per sostituirlo?

Dallinga, il Bologna potrebbe valutare il prestito

Diverse le squadre in Europa interessate a Thijs Dallinga, dai maggiori campionati: francese, tedesco, spagnolo e olandese. Se la società Rossoblù ricevesse un’offerta accettabile, sarebbe pronta a cedere l’olandese. Per accettabile si intende un prestito con obbligo di riscatto, ma anche con diritto.

Ma in caso di uscita dell’olandese, si porrebbe il problema per il Bologna: trovare un sostituto. Il calciomercato porta qui a un bivio: puntare in alto per rafforzare la squadra o risparmiare per rafforzare il bilancio. Perché, in mancanza di soluzioni in Italia, bisognerà guardare all’estero per un nuovo attaccante. E lì non sono soliti accettare prestiti, vogliono soldi sicuri subito.

Calciomercato: Lucca, occasione sfuggita

All’inizio, il Bologna aveva cercato una soluzione in Italia. E sembrava che l’avesse trovata: Lorenzo Lucca in uscita dal Napoli dopo soli sei mesi. Ma la società rossoblù alla fine si è trovata a vivere un déjà-vu. Nella sessione di calciomercato estiva del 2022, Il Bologna aveva dimostrato interesse per Lucca. Il giocatore a sua volta aveva fatto intendere di preferire il club italiano all’Ajax. Una notte di riflessione gli fece cambiare idea: Lucca alla fine approdò in Olanda. Oggi la storia si ripete, al posto dell’Ajax, il Nottingham Forest in Premier League.

Le alternative “italiane” a Dallinga ora rimangono Ferguson dalla Roma o Openda dalla Juventus. Nel caso la formula sarebbe quella di un prestito, ma solo se le società giallorossa e bianconera avranno trovato a loro volta dei sostituti agli uscenti.

Pro e contro di un centravanti dall’estero

Se dalla Serie A non dovesse arrivare niente, il calciomercato del Bologna potrebbe guardare al resto d’Europa per il sostituto di Thijs Dallinga. Il grande vantaggio sarebbe il numero più alto di giocatori tra cui scegliere il profilo migliore. Ma si pongono dei problemi. Quello economico, di cui abbiamo già discusso, non è secondario. Nel caso, spetterebbe a Fenucci valutare se l’operazione, in termini monetari, è fattibile o no.

Inoltre, un giocatore proveniente da un altro campionato, impiegherebbe tempo ad ambientarsi in Serie A. Tempo che il Bologna non ha perché ci sono in ballo tre competizioni. Un campionato da risollevare, un’Europa League da portare avanti, un quarto di finale di Coppa Italia da passare. Gli attaccanti fanno la differenza e i Rossoblù ora hanno proprio bisogno di un quid in più. Di qualità e gol che un centravanti forte può portare.

