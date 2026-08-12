Calciomercato Bologna – Roberto Piccoli è a un passo dal vestire rossoblù

Vicini, anzi vicinissimi. Roberto Piccoli e il Bologna sono a un passo dall’ufficializzare l’accordo: nella giornata di ieri, come riferisce Massimo Vitali ne il Resto del Carlino, gli staff dirigenziali e tecnici di Fiorentina e Bologna sono stati in contatto per tutta la giornata tra chiamate e video. A Firenze si dava già l’operazione per conclusa, mentre a Bologna è in corso ancora qualche riflessione. La girandola degli attaccanti caratterizza l’asse dell’Appennino e questa sessione di calciomercato: la Fiorentina chiedeva 20 milioni di euro per Piccoli, dal momento che verserà la stessa cifra (e qualcosa in più) per Mateo Pellegrino dal Parma. Il Bologna, di contrordine, si è fermato sulla soglia dei 17-18 milioni di euro, dopo aver ceduto in prestito con diritto di riscatto sia Dallinga che Domínguez.

Calciomercato Bologna – Rivoluzione offensiva

L’attaccante olandese volerà a Colonia, mentre l’esterno argentino rimarrà in Emilia approdando al Sassuolo. Il Bologna se acquisterà Roberto Piccoli lo farà con la stessa opzione delle due cessioni: prestito con diritto di riscatto (che in realtà sarebbe un obbligo per le condizioni trapelate). Se i rossoblù inseriranno nella clausola di riscatto la permanenza del Bologna in Serie A, come sembra vada delineandosi, allora il diritto diverrebbe chiaramente un obbligo. La cifra di acquisto per Piccoli è una somma di riguardo. Il Bologna non ha monetizzato le cessioni di Dallinga e Domínguez, ma conta di ottenere 20 milioni di euro (più bonus) da quella di Lucumì.

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