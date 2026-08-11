Dominguez saluta, Dallinga quasi e Piccoli s’avvicina, come il rinnovo di Orsolini: Bologna, le notizie dell’11 agosto

Sempre tanto calciomercato per il Bologna, tra il saluto ufficiale di Dominguez e quello imminente di Dallinga. Per due che escono c’è uno che probabilmente entrerà, e un altro che probabilmente è vicino al rinnovo: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 11 agosto 2026.

Dominguez al Sassuolo, è ufficiale

Il Bologna saluta Benjamin Dominguez: è ufficiale il passaggio dell’argentino al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto.

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Dallinga vicino al Colonia

Tra le notizie di oggi sul Bologna c’è l’accelerata quasi decisiva del Colonia per Thijs Dallinga: il club tedesco è vicino a chiudere il trasferimento dell’olandese in prestito con diritto di riscatto.

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Si cerca l’intesa definitiva per Piccoli

Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra Bologna e Fiorentina per Roberto Piccoli: le due società stanno lavorando sulle modalità del trasferimento dell’attaccante sotto le Due Torri.

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Orsolini si avvicina al rinnovo?

In casa Bologna si è proiettati anche sul rinnovo di Riccardo Orsolini, che da mesi sembra essere sul tavolo ma mai vicino alla chiusura. Ebbene, forse le parti hanno trovato finalmente l’accordo decisivo.

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