Bologna FC
Dominguez saluta, Dallinga quasi e Piccoli s’avvicina, come il rinnovo di Orsolini: Bologna, le notizie dell’11 agosto
Il riepilogo delle notizie di oggi 11 agosto 2026 sul Bologna calcio: Dominguez e Dallinga in uscita, Piccoli invece è più vicino, così come il rinnovo di Riccardo Orsolini
Sempre tanto calciomercato per il Bologna, tra il saluto ufficiale di Dominguez e quello imminente di Dallinga. Per due che escono c’è uno che probabilmente entrerà, e un altro che probabilmente è vicino al rinnovo: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 11 agosto 2026.
Dominguez al Sassuolo, è ufficiale
Il Bologna saluta Benjamin Dominguez: è ufficiale il passaggio dell’argentino al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto.
Qui il link all’articolo completo su Dominguez al Sassuolo
Dallinga vicino al Colonia
Tra le notizie di oggi sul Bologna c’è l’accelerata quasi decisiva del Colonia per Thijs Dallinga: il club tedesco è vicino a chiudere il trasferimento dell’olandese in prestito con diritto di riscatto.
Qui il link all’articolo completo su Dallinga al Colonia
Si cerca l’intesa definitiva per Piccoli
Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra Bologna e Fiorentina per Roberto Piccoli: le due società stanno lavorando sulle modalità del trasferimento dell’attaccante sotto le Due Torri.
Qui il link all’articolo completo su Piccoli
Orsolini si avvicina al rinnovo?
In casa Bologna si è proiettati anche sul rinnovo di Riccardo Orsolini, che da mesi sembra essere sul tavolo ma mai vicino alla chiusura. Ebbene, forse le parti hanno trovato finalmente l’accordo decisivo.
Qui il link all’articolo completo sul rinnovo di Orsolini
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