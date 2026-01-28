Calciomercato Bologna – Fazzini, obbligo o diritto di riscatto? Questo è il dilemma

Dopo lo scambio Fabbian-Sohm, i dialoghi di calciomercato tra Bologna e Fiorentina proseguono: il prestito di Jacopo Fazzini ai Rossoblù è una possibilità che si sta facendo sempre più concreta. Ma le due società devono ancora accordarsi sulla formula.

Calciomercato: il Bologna vuole Fazzini, il giocatore si è convinto

All’inizio nello scambio tra Bologna e Fiorentina era incluso Jacopo Fazzini, non Simon Sohm. Il centrocampista di Massa non era convinto però e Italiano aveva subito trovato un’alternativa. L’interesse del Bologna per l’ex Empoli è rimasto vivo e ora anche il giocatore sembra favorevole al prestito.

Tutte e tre le parti sembrano d’accordo. La Fiorentina con gli ingressi di Fabbian e Brescianini è disposta a lasciar partire Fazzini. E così anche il giocatore, visti i nuovi arrivi ora sembra più aperto alla possibilità del suo trasferimento di quanto non lo fosse prima. Il Bologna dal canto suo è pronto ad accoglierla: c’è da riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Sulemana. Inoltre Italiano sfrutterebbe bene la duttilità di Fazzini: può giocare come sostituto di Odgaard nel 4-2-3-1 spostando indietro Sohm, ma anche mezzala in un possibile 4-3-3.

Bologna e Fiorentina, da definire la formula del prestito

Ieri alla commemorazione per Arpad Weisz, Cladudio Fenucci parla anche di calciomercato, ma senza sbilanciarsi: «Su questa sessione vediamo se nascono opportunità». Quella di Fazzini è nata già da un po’, va soltanto messa a punto. L’ingaggio del giocatore si aggira intorno a 1 milione di euro, ma il vero nodo è un altro.

Le trattative di calciomercato tra la società del Bologna e quella Viola per Jacopo Fazzini non hanno ancora portato a un accordo sulla formula del prestito. Il Bologna immagina un prestito con diritto di riscatto, ma questa non è la stessa soluzione prospettata dall’altra parte. La Fiorentina infatti vorrebbe un obbligo di riscatto. La condizione, la qualificazione in Europa League del Bologna per la prossima stagione.

Le alternative per il centrocampo rossoblù

Alla ricerca di un ulteriore rinforzo per il centrocampo dal mercato dopo l’arrivo di Sohm e le partenze di Fabbian e Sulemana, il Bologna valuta varie opzioni. Anche se Fazzini sembra in vantaggio sugli altri, i nomi caldi accostati oggi ai Rossoblù sono quelli di Prati e Masini del Genoa, Acuna del Newell’s Old Boys e Kjaergaard.

Quest’ultimo è un obiettivo che già era stato nel mirino del Bologna nella sessione di calciomercato estiva dello scorso anno. Allora arrivò poi Sulemana. Ora Sulemana è partito e il danese del Salisburgo torna tra i papabili per sostituirlo.

