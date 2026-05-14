Calciomercato Bologna – Spunta il prezzo per Espí, e aumenta la concorrenza

Profili interessanti, ma non solo per i Rossoblù. È il caso di Carlos Espí, giovane attaccante del Levante e uno dei primi nomi spuntato per la prossima sessione di calciomercato del Bologna. Nel corso delle settimane, però, l’attaccante classe 2005 ha attirato l’attenzione anche di altre squadre, in particolare una. Nel mentre, inizia a filtrare il prezzo del suo cartellino: la cifra non è banale.

Calciomercato Bologna, Espì piace allo Strasburgo

La voce è quella di Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda la Spagna. Era prevedibile che Carlos Espí non fosse solo sulla lista del prossimo calciomercato del Bologna, e infatti un altro interesse per il classe 2005 arriva direttamente dalla Francia. Secondo Moretto, Espí sarebbe seguito anche dallo Strasburgo.

La compagine francese, fresca uscente dalla semifinale di Conference League per mano del Rayo Vallecano, sembrerebbe aver messo gli occhi sull’attaccante del Levante per la prossima stagione, tenendo conto che nel reparto attaccanti sarà un’estate movimentata: due delle sue prime punte, Emegha e Fofana, prenderanno la direzione di Londra, sponda Chelsea, mentre Panichelli ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e rientrerà nel 2027.

Il Levante fa il prezzo

Forte anche dei molteplici interessi, il Levante sembra avere tutta l’intenzione di monetizzare il più possibile nel caso dovesse salutare uno dei suoi attaccanti più promettenti, Sempre secondo Moretto, il prezzo del cartellino di Carlos Espí dovrebbe essere all’incirca di 25 milioni di euro. Una cifra non banale. Sicuramente il Bologna, in vista del prossimo calciomercato, continua eccome a monitorare Espì, ma da oggi dovrà fare i conti sia con l’interesse dello Strasburgo e sia con un prezzo del cartellino che, a quanto pare, può solo che salire.

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