Calciomercato Bologna, la priorità è il difensore centrale: ecco i nomi sul tavolo

Il Bologna ha scelto la strada da seguire per gli ultimi giorni di calciomercato. La priorità è il difensore centrale, mentre a centrocampo, almeno per il momento, non sono previsti altri interventi. Una linea emersa, secondo quanto riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, dal confronto tra dirigenza e allenatore, con la società intenzionata anche a dare maggiore spazio alle risorse già presenti in casa.

Le strategie a centrocampo

In mezzo al campo, infatti, il Bologna considera sufficiente il materiale a disposizione di Domenico Tedesco. L’arrivo di Amondarain ha completato il reparto, che comprende anche Ferguson, Moro, Pobega ed El Azzouzi. A loro si aggiunge Libra, convocato in ritiro e considerato dal club una delle soluzioni su cui puntare nel corso della stagione.

La scelta rientra anche nella volontà di valorizzare il settore giovanile, sul quale il club investe ogni anno risorse importanti. L’idea è quindi quella di permettere ai giovani di trovare spazio, anziché aggiungere un ulteriore elemento a centrocampo.

Calciomercato Bologna: priorità alla difesa

La situazione cambia in difesa, per la quale c’è bisogno di un innesto. L’uscita di Lucumí ha lasciato un posto da coprire e il Bologna vuole riempirlo prima della chiusura del calciomercato. In cima alle preferenze rimane Juan Cabal. Il colombiano non è però l’unica strada. Diogo Leite, sempre secondo Il Resto del Carlino, sarebbe ancora tra le alternative, anche se le richieste economiche del portoghese complicano l’operazione.

Il Bologna sta quindi valutando anche profili meno conosciuti ma considerati interessanti per età, caratteristiche e costi. Tra questi c’è Nathan Gassama, centrale francese del Baltika Kaliningrad, e anche Bozhinov del Pisa. Si allontana invece Rodriguez del Cagliari, giudicato troppo oneroso rispetto all’esperienza maturata finora.

Il mercato in difesa può cambiare

Il quadro potrebbe comunque modificarsi negli ultimi giorni. Infatti, il calendario potrebbe ancora variare le valutazioni: le prime due giornate contro Lazio e Atalanta saranno fondamentali anche per capire se le esigenze della rosa cambieranno. Al momento, però, la linea è definita: il prossimo investimento riguarderà la difesa.

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