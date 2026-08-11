Radio Casteldebole: il Bologna riparte con il mirino sul Brighton, Casale out

Dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore Domenico Tedesco, utile per ricaricare le batterie e smaltire le scorie fisiche e mentali del pesante 1-4 subìto sabato contro il Pisa, la squadra rossoblù torna oggi al lavoro. La ripresa degli allenamenti è fissata per le ore 18 a Casteldebole, rigorosamente a porte chiuse, segnando l’inizio di una settimana cruciale per il precampionato degli emiliani.

Nei giorni scorsi, alcuni elementi della rosa hanno cercato di staccare la spina per dimenticare la brutta prestazione nell’ultimo test. In particolare, i calciatori Dallinga, Holm e Odgaard sono stati intercettati al Golf Club Bologna, concedendosi qualche ora di relax prima di immergersi nuovamente nel clima agonistico e riprendere a correre sul campo.

Tegola in difesa: stop per Casale

Non arrivano però solo buone notizie dall’infermeria. Il difensore Nicolò Casale è alle prese con un guaio all’adduttore sinistro rimediato durante una sessione di allenamento. A causa di questo infortunio, il centrale lavorerà a regime ridotto almeno fino alla fine della settimana. Una tegola pesante per lo scacchiere tattico di Tedesco, che dovrà fare a meno dell’ex giocatore della Lazio per i prossimi impegni ravvicinati tra cui l’amichevole col Brighton.

La situazione legata alle sue condizioni genera forte apprensione: esiste infatti il rischio concreto che il difensore debba saltare la prima giornata di campionato, in programma proprio il 24 agosto al Dall’Ara contro la Lazio, la sua ex squadra, in un match che si preannuncia infuocato anche in ottica mercato.

L’ultimo test inglese prima della Serie A

Prima dell’esordio ufficiale in campionato, il Bologna è atteso dall’ultimo e suggestivo collaudo internazionale del proprio precampionato. Sabato alle ore 15 (le 16 in Italia), i rossoblù scenderanno in campo all’Amex Stadium per affrontare i padroni di casa del Brighton. Un test durissimo e altamente indicativo, considerando lo stato di forma degli inglesi, che appena tre giorni fa hanno inflitto un netto 3-0 alla Roma. Sarà l’esame definitivo per capire a che punto sia la condizione del gruppo prima del debutto stagionale.

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