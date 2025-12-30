Calciomercato Bologna – Necessario un investimento in difesa

Non è ancora ufficialmente iniziato, è vero, ma ormai ci siamo. Il prossimo 2 gennaio prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, che occuperà anche il Bologna per un mese esatto, con la chiusura prevista per il 2 di febbraio. Una sessione che, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe impegnare i dirigenti sul solo acquisto di un difensore centrale, anche se è ancora da capire con che modalità.

L’emergenza in difesa

Il fatto che sia necessario un investimento in difesa è ormai appurato. Se la primissima parte di stagione aveva delineato una retroguardia rocciosa e sicura, infatti, lo stesso non si può dire dell’ultimo periodo. In campionato, ad esempio, i Rossoblù sono passati da essere la terza miglior difesa a scalare oggi al sesto posto. Il dato principale da tenere in considerazione, in questo caso, sono ovviamente le reti inviolate, con l’ultimo clean sheet che risale al 22 novembre scorso con il 3-0 di Udine.

Nel mezzo, almeno un gol subito in ogni partita di ogni competizione giocata. Può passare la stanchezza, questo è certo, però è evidente anche come infortuni e ridotta capacità del reparto abbiano caratterizzato l’ultimo periodo, soprattutto in tema difensori centrali. Tra gli infortuni di Vitik e Casale (già 3 in stagione), l’espulsione di Heggem e la tendinite di Lucumì, Italiano più volte si è visto costretto a schierare dei terzini adattati. E allora, inizia ad essere necessario un investimento sul mercato.

Calciomercato: i nomi per la retroguardia del Bologna

Investimento che sicuramente si farà, ma su cui ancora non si è trovato un accordo. In primis all’interno della dirigenza. In questo senso, infatti, bisognerà cercare di capire il futuro di Lucumì, con il colombiano che a fine stagione rimarrà con un solo anno di contratto ed ancora lontano dal rinnovo in Rossoblù. Motivo per cui il Bologna sta valutando se investire subito sul suo sostituto, necessariamente mancino, o se applicare una soluzione tampone in prospettiva, investendo poi pesantemente in estate.

Del secondo caso fanno parte i “brasiliani” Freytes e David Ricardo, con cui il Bologna ha già intavolato alcune trattative. E se sul secondo le piste sembrano essersi raffreddate dopo l’interesse del Betis, sul primo un’offerta da 5 milioni è già stata fatta. Esito: rimandata al mittente, con il Fluminense che, vista la percentuale di rivendita che deve riconoscere all’Allianz Lima, ne chiede 8-9. Al momento più lontane, invece, le piste del “sicuro subito” con Leysen e Diogo Leite già seguiti in estate.

Attenzione, però, alla possibilità di un centrale di piede destro. Heggem, infatti, è ambidestro e potrebbe essere utilizzato anche come centrale di sinistra, liberando così un posto per l’arrivo di un centrale di piede destro. Scelta che, al momento ricadrebbe su Diego Coppola del Brighton, che in Inghilterra non ha trovato spazio e per cui i Seagulls chiedono circa 10 milioni di euro. Qui, però, il problema è la concorrenza, con diversi club italiani interessati all’ex Verona.

