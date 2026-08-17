Calciomercato Bologna, il retroscena su Freuler: dal rilancio al volo per l’Olympiacos

«La Champions. L’Europa e la vittoria in Coppa Italia: emozioni che porterò sempre nel cuore. Grazie Bologna, di tutto»: con queste parole cariche di affetto scritte su un post di Instagram, Remo Freuler ha voluto salutare ufficialmente la piazza emiliana e la tifoseria che lo ha sostenuto nelle ultime stagioni.

Il tentativo a Ferragosto e la trattativa sfumata

Il centrocampista svizzero ha così chiuso un capitolo fondamentale della propria carriera, caratterizzato da successi indelebili, traguardi storici e prestazioni di altissimo livello sul rettangolo di gioco. Dietro questa separazione si cela tuttavia una dinamica di mercato vissuta sul filo del rasoio e ricca di colpi di scena negli ultimi giorni della sessione estiva.

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, proprio nella giornata di Ferragosto è andato in scena un clamoroso retroscena di mercato. Il Bologna e l’entourage del regista svizzero hanno effettuato un estremo ed energico tentativo per cercare di trovare un accordo per il Grande Ritorno in rossoblù. I dirigenti felsinei hanno messo sul piatto un rilancio a Ferragosto per convincere il giocatore a rimanere e a guidare ancora la mediana emiliana.

Il volo per Atene e la nuova avventura greca

Nonostante i dialoghi serrati e lo sforzo economico compiuto dalla dirigenza per trattenere il proprio leader del centrocampo, l’intesa definitiva non è purtroppo arrivata. La trattativa si è conclusa con un nulla di fatto, spalancando la strada al trasferimento del centrocampista all’estero. Subito dopo il fallimento dell’ultimo colloquio, il giocatore ha preso la sua decisione definitiva ed è salito sull’aereo per Atene.

Ad attenderlo c’è infatti la firma con l’Olympiacos, club greco che ha definito i dettagli dell’operazione, assicurandosi le prestazioni del regista svizzero. Per il Bologna si chiude così una pista suggestiva, mentre per Freuler si apre ufficialmente una nuova ed entusiasmante sfida continentale in Grecia.

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