I numeri della Primavera, Cabal sempre più vicino e Freuler saluta Bologna: tutte le notizie del 16 agosto

Il Bologna FC si prepara all’inizio della nuova stagione con un calciomercato estivo ancora aperto e nuove risposte da trovare sul campo. La dirigenza continua a lavorare per completare la difesa, mentre arriva anche l’addio ufficiale di Remo Freuler, che saluta i rossoblù dopo tre stagioni. Intanto, la Primavera di Stefano Morrone ha chiuso il precampionato con sei vittorie su sei. Ecco quindi le principali notizie di oggi.

Il calciomercato del Bologna FC, le ultime notizie su Cabal

Il Bologna sembra aver individuato in Juan Cabal il possibile sostituto di Jhon Lucumì. Con la Juventus si sarebbe raggiunto un’intesa sulla formula e sulle valutazioni del trasferimento.

Il colombiano arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, con un’operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Anche il giocatore avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento e il Bologna sarebbe disposto a farsi carico dell’intero ingaggio.

Resta però un ultimo passaggio: la dirigenza rossoblù si sarebbe presa qualche ora per valutare definitivamente la soluzione e capire se Cabal sia davvero il profilo giusto per completare la difesa di Tedesco.

Qui per tutti gli aggiornamenti su Cabal

Freuler saluta Bologna e riparte dall’Olympiakos

Dopo tre stagioni, si chiude invece definitivamente l’esperienza di Remo Freuler sotto le Due Torri. Il contratto dello svizzero è scaduto e non è arrivato il rinnovo: il centrocampista ha quindi scelto di proseguire la propria carriera in Grecia, all’Olympiakos.

Freuler ha salutato il popolo rossoblù anche attraverso un post pubblicato sui social, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. Arrivato nel 2022, ha vissuto da protagonista alcune delle pagine più importanti della storia recente del Bologna, dalla qualificazione in Champions League alla vittoria della Coppa Italia.

Qui per leggere il saluto di Freuler

Primavera, precampionato perfetto

Intanto arrivano indicazioni molto positive dalla Primavera del Bologna. La squadra di Stefano Morrone ha chiuso il precampionato con sei vittorie in altrettante partite, segnando 15 gol e incassandone appena tre.

Un bilancio impreziosito anche da tre clean sheet e da una produzione offensiva distribuita tra diversi giocatori. Juncaj è stato il miglior marcatore con due reti, ma anche Badori, Castaldo, Luongo, Rossitto e diversi altri elementi hanno trovato il gol durante l’estate.

Qui tutti i numeri del precampionato della Primavera

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