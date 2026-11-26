A Casteldebole il tempo sembra essersi dilato in vista del futuro, con lo sguardo rivolto ben oltre la prossima stagione. Juan Miranda, ventiseienne laterale spagnolo, è al centro di una strategia che punta a legarlo ai colori rossoblù fino al giugno 2030, proprio quando compirà trent’anni.

I contatti con l’entourage del giocatore sono già partiti da circa un mese per iniziativa di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, desiderosi di costruire un percorso solido e duraturo. Il confronto vero e proprio sull’ingaggio entrerà nel vivo solo nella finestra invernale di gennaio, quando le parti proveranno a trovare un equilibrio economico condiviso.

La corsa, la qualità e i margini di crescita di Miranda

Il club emiliano vede nell’ex Betis Siviglia—arrivato a parametro zero nell’estate del 2024 e già protagonista di 81 presenze e 5 reti—un profilo capace di unire spinta, affidabilità e ancora ampi margini di miglioramento. Anche il tecnico Raffaele Palladino ha avallato l’idea di trattenere l’esterno, convinto del suo valore tecnico e umano.

Come fotografato oggi dal giornalista Claudio Beneforti su Stadio, la società ha già una rete di sicurezza: l’attuale accordo scade a giugno, ma il Bologna possiede un’opzione per estenderlo al 2028, già comunicata all’interessato. Una eventuale futura cessione davanti a offerte importanti garantirebbe comunque una plusvalenza significativa, pur restando il rinnovo la strada principale.

Il nodo Bernardeschi all’orizzonte

Mentre si lavora sul futuro del terzino, a Casteldebole si muove parallelamente anche il dossier legato a Federico Bernardeschi, il cui contratto è in scadenza a giugno. La dirigenza rossoblù valuta l’attivazione dell’opzione annuale, ma non esclude un accordo ex novo di due anni. Le indiscrezioni che filtrano dall’ambiente parlano di una distanza ormai minima, segnale di una volontà comune di proseguire insieme e dare continuità tecnica allo spogliatoio.

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