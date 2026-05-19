Calciomercato Bologna, Rinnovo Orsolini: fissato un nuovo incontro con la società

Anche in una stagione di alti e bassi c’è un giocatore del Bologna che in qualche modo trova sempre il modo di rialzarsi quando meno ce lo si aspetta: Riccardo Orsolini. Con il gol realizzato contro l’Atalanta, il numero 7 ha bussato ancora, arrivando al suo 14esimo gol stagionale e in doppia cifra in campionato.

L’esterno proverà ad incrementare il suo bottino anche nell’ultima gara di campionato, poi dovrà pensare al suo futuro. Sì perché proprio Orsolini sarà uno dei giocatori chiave del calciomercato estivo.

L’esterno, sotto le Due Torri dal 2018, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e non ha ancora parlato di rinnovo: non è escluso quindi che possa lasciare Bologna al termine della stagione.

Orsolini, 10 toc toc in Serie A

Riccardo Orsolini è diventato una bandiera del club rossoblù. Il numero 7 ha collezionato oltre 300 presenze con il club e, arrivando in doppia cifra in campionato per quattro stagioni consecutive, ha raggiunto il Direttore Sportivo Marco Di Vaio.

Pupillo di una città intera, il club rossoblù non ha intenzione di farlo partire, ma il tempo passa in fretta. Siamo ormai alle porte del calciomercato estivo e il Bologna non ha ancora trovato un accordo con l’esterno riguardo al rinnovo.

Calciomercato Bologna: Passo in avanti per il rinnovo di Orsolini

Come riportato questa mattina da Claudio Beneforti su Stadio, un piccolo passo in avanti sarebbe in realtà stato fatto. La dirigenza del Bologna e l’agente di Orsolini Michelangelo Minieri infatti, sarebbero più vicini per quanto riguarda il profilo economico. Tuttavia, la quadratura del cerchio resta ancora da trovare.

Un nuovo appuntamento tra le parti è stato fissato per la fine del campionato. In caso non si trovasse un accordo nell’immediato, il club rossoblù potrebbe comunque decidere di proseguire con il numero 7 e di non metterlo sul mercato. Non bisogna dimenticarsi infatti di come il precedente contratto fu firmato da Orsolini a un paio di mesi dalla scadenza.

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